Безумные автомобильные видео Red Bull

Red Bull готов арендовать самолёт Роскосмоса, устроить дрифт на небоскребе, установить на формульный болид фары или провести демо-заезд по песку, гравию или горнолыжному склону. Для рекламных акций привлекают боевых пилотов команды — звёзды Формулы-1 гоняют на всём, что движется, от холодильников с мотором до суперкаров с автодомом на прицепе.
Из-за переноса ряда Гран-при и отмены летнего перерыва в 2020 году у Red Bull Racing будет меньше времени на креатив, поэтому мы решили вспомнить самые безумные автомобильные проекты австрийского коллектива за пять лет.
Одно из последних видео Red Bull Racing — соревнование Ферстаппена и Элбона на моторизированных рефрижераторах — можно считать автомобильным лишь отчасти, но шутливое состязание по уменьшенному «Альберт-парку» стало единственной реальной гонкой спортсменов в 2020 году после отмены и переноса семи Гран-при из-за пандемии коронавируса.
Риккардо и Ферстаппен гоняют на «Ниве» в горах Азербайджана
Перед гонкой в Баку в 2018 году Red Bull необычным образом раскрыл национальный колорит новой страны в календаре Формулы-1. Пилотам команды Даниэлю Риккардо и Максу Ферстаппену удалось испытать на пересечённой местности в пригороде Баку классическую «Ниву» в заезде против местных жителей.
В двухминутном ролике Red Bull гонщики составили мнение об отечественном вездеходе — Ферстаппен назвал внедорожник «Lada Sport RS с перегревшимся мотором V12» и удивился «неубиваемостью» подвески.
Дрифт Риккардо и Ферстаппена на Aston Martin с прицепом
За год до покатушек на «Ниве» дуэт боевых гонщиков австрийской конюшни повеселился на Red Bull Ring. Спортсмены устроили дрифт на суперкарах Aston Martin Vanquish Volante с прицепом-кемпером.
Из-за агрессивных маневров на кабриолетах-автопоездах автодома опасно кренились, а в конечном итоге развалились вовсе. Несмотря на разрушения, и голландец, и австралиец остались довольны промоушеном — Риккардо признался, что просто рыдал от смеха.
Болид Формулы-1 на заснеженном горнолыжном склоне
В январе 2016 года в Red Bull Racing устроили в австрийском Кицбюэле дуэль между пилотом Toro Rosso Максом Ферстаппеном и олимпийским чемпионом по горным лыжам Лундом Свиндалем. Голландец пилотировал по укатанному альпийскому снегу 750-сильный болид Red Bull RB7 образца 2011 года на специальных покрышках с цепями, а норвежский лыжник параллельно спускался со склона.
В Red Bull Racing решились на эффектное зимнее противостояние, несмотря на сложности доставки и подготовки гоночного автомобиля к снежному покрытию, риски повредить шасси на обледенелых ухабах или вовсе «уронить» болид с горы. По оценке самой команды, заезд Ферстаппена против Свиндаля входит в пятерку самых сумасшедших вещей, которые когда-либо вытворяли с болидами Формулы-1.
Болид Формулы-1 против команды регби
В межсезонье 2015-2016 другой болид Red Bull Racing потягался с восемью регбистами профессиональной команды Bath Rugby из одноимённого английского города Бат. Атлеты попытались перетолкать 750-сильный болид с двигателем V8 под управлением Даниэля Риккардо.
Чтобы уравнять шансы, между регбистами в шипованных бутсах и гоночной машиной установили специальный упор на колёсах, а болид Red Bull был обут в заляпанные грязью слики. В конце ролика можно увидеть неожиданный меткий выстрел Риккардо мячом для регби.
Болиды Формулы-1 в Майами: пит-стоп на песке и езда с фарами
Обычно показательные выступления Формулы-1 проходят по небольшой заранее огороженной асфальтовой трассе. Однако перед Гран-при США 2018 года в Red Bull Racing сняли целое кино о приключениях Макса Ферстаппена в Америке.
Высокотехнологичный болид использовали как кроссовер: Ферстаппен проехал по серпантину, хайвею, пополнил запас топлива на провинциальной заправке с гравийным покрытием, проехал по каньону, затем по пляжу в Майами, сменил слики на «зубастые» покрышки прямо на песке и совершил обратный пит-стоп уже на асфальте. Завершается насыщенный ролик встречей двух болидов Red Bull Racing на мосту поздним вечером, причем на обеих машинах спереди установлены фары!
Пончики на болиде Формулы-1 на 61-этажном небоскребе
Через неделю после выпуска залихватского промо-ролика о путешествиях Ферстаппена, Red Bull Racing ради эффектного видео подняли болид RB7 на крышу 215-метрового небоскреба в Майами — чтобы доставить машину на уровень 62-го этажа команде пришлось задействовать специальный кран.
За рулем гоночного автомобиля находился экс-пилот конюшни, победитель 13 Гран-при Дэвид Култхард: шотландец покрутил «пончики» на площадке диаметром 24 метра.
Пит-стоп Формулы-1 в невесомости на борту ИЛ-76
После заездов на формульном болиде по снегу, льду, гравию и песку, а также пит-стопа на пляже в Майами, команда Red Bull решила провести полную замену шин в невесомости. Ради эффектного видео австрийская конюшня обратилась к компании «Роскосмос» и арендовала транспортный самолёт ИЛ-76 МДК, а бригаде механиков пришлось пройти курс подготовки космонавтов.
Состояние искусственной невесомости в самолете, который летит по параболе Кеплера, длится от 22 до 28 секунд, так что коллективу Red Bull пришлось потрудиться, чтобы заменить покрышки на болиде RB1 в условиях нулевой гравитации.
Гонка болида Формулы-1 с южноафриканской маршруткой
Помимо серьезных высокобюджетных роликов, Red Bull Racing снимает сатирические видео на традиционные водительские темы. Например, показательные заезды в Южной Африке летом прошлого года сопровождались шутливым видео, высмеивающим езду маршрутных такси — с лихим водителем пассажирского микроавтобуса Toyota посоревновался Дэвид Култхард на болиде RB7.
Забавно, что водитель маршрутки перед гонкой надел импровизированную систему защиты шеи HANS и шлем, а в ходе дуэли оба водителя не нарушали правила дорожного движения.