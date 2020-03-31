Безумные автомобильные видео Red Bull

Red Bull готов арендовать самолёт Роскосмоса, устроить дрифт на небоскребе, установить на формульный болид фары или провести демо-заезд по песку, гравию или горнолыжному склону. Для рекламных акций привлекают боевых пилотов команды — звёзды Формулы-1 гоняют на всём, что движется, от холодильников с мотором до суперкаров с автодомом на прицепе.

Из-за переноса ряда Гран-при и отмены летнего перерыва в 2020 году у Red Bull Racing будет меньше времени на креатив, поэтому мы решили вспомнить самые безумные автомобильные проекты австрийского коллектива за пять лет.