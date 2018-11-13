Опасен на любой скорости

Так на Гран-При Испании 1968 года едва не погиб будущий чемпион 1970 года Йохен Риндт. После этого монтаж к деталям подвески запретили, и с тех пор антикрылья крепят к самому автомобилю. Например, на «формульных» болидах заднее антикрыло обычно устанавливают на картер коробки передач.

Бортовые бензобаки

С тех пор, как в конце 50-х годов «Формулы», а затем и спорткары перешли на среднемоторную компоновку, топливные баки стали располагать в центральной части машины. Например, на спорткарах Porsche 917 или Ford GT40 они стояли в развитых порогах кузова.