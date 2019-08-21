Невероятная история Dodge Charger Daytona

В честь 50-летия модели рассказываем, как «Дайтона» из «гадкого утенка» стала звездой кольцевых гонок

Одному из самых противоречивых автомобилей в истории автоспорта, Dodge Charger Daytona, исполнилось 50 лет. Внешность спорткара была, мягко говоря, смелой, и только ленивый не подверг ее критике. Зато уже после первых выступлений все недовольства разом прекратились — действительно, странно осуждать за внешность автомобиль, который целый год удерживает титул непобедимого чемпиона кольцевых гонок NASCAR. В честь полувекового юбилея легенды вспоминаем, как она вырвала признание у требовательной публики.