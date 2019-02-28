Джентльмены, заводите моторы! Аминь.

«Они говорили — мы думаем, что у Роберто есть психологические проблемы со вторым поворотом. Он разбился во втором повороте осенью 1987-го, попал в аварию в Индианаполисе, а теперь и в Милуоки. Мы хотим с ним поговорить. Я ответил — если сделаете это, сразу перестанете быть моими спонсорами. Я в гонках сорок лет, и это просто совпадение» — вспоминает тот день Гранателли.

Представитель церкви согласился, но на следующий день сам Джон Траволта отправил цветы Кети — жене Роберто. Владельца команды это удивило: актер не был дружен ни с Герреро, ни с его женой. И после расспросов признался, что об этом его попросили в церкви...

В итоге Траволта все-таки уговорил гонщика принять участие в «одитинге». Тот вспоминает, что это было крайне странное действо: «Они обещали убрать все негативные последствия моих аварий. Собирались много меня расспрашивать. Хотели, чтобы в этом участвовала жена. Кети отказалась — потому что они обещали исправить негатив от рождения детей. А у нас не было никакого негатива от детей! Все это выглядело очень странно...»

После этапа в Милуоки Гранателли твердо решил порвать со спонсором. Но это оказалось не так просто. «За первые две гонки они заплатили мне больше миллиона долларов, за Милуоки — еще полмиллиона. Когда я сообщил им о своем решении, они предложили еще по полмиллиона за каждую из остававшихся десяти гонок. А после отказа подняли таксу до 750 тысяч на гонку» — рассказывает бывший владелец команды. Чтобы представить, сколько это в сегодняшних деньгах, сумму можете смело умножать вдвое. Для сравнения, в сегодняшнем Индикаре средний бюджет на гонку составляет 375 000 долларов на машину.

После повторного отказа представители саентологов звонили Герреро: «Винс отказался от 750 000 долларов за гонку. Ты можешь с ним поговорить?». «Роберто позвонил, и спросил — мы можем себе позволить не брать эти 750 тысяч? Я ответил — Ведь твоя зарплата не меняется? Я тебе плачу, как прежде. А они пытаются влезть между нами» — вспоминал Гранателли.