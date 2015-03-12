Как стать известным, –работая с шинами –в команде Формулы-1

Честно говоря, я не думал, что когда-нибудь буду работать в гоночной команде. Но мой брат всегда занимался восстановлением винтажных машин и гонялся сам, был механиком. Ему никогда не было скучно. Я же попал в автоспорт случайно.

Моя первая гонка – Ле-Ман 1989 года. Мой знакомый работал водителем командного грузовика, и им не хватало людей. Я был там в качестве зрителя, а когда мы встретились, он спросил, не хочу ли я им помочь. Я согласился, а затем они предложили мне провести с ними остаток сезона. В итоге я почти все свои выходные и отпуска проводил с командой. Мыл шины, занимался полировкой машин, делал все, что было необходимо.

В Формулу-1 я тоже попал случайно. В начале 1990-х перебрался в Канаду, жил в Торонто, и как-то раз перед Гран-при в Монреале меня позвали помочь. Менеджер моей команды, которая выступала в гонках спорткаров, работал еще и в коллективе Pacific Grand Prix, и им потребовалась еще одна пара рук. Я взял выходной и поехал в Монреаль.