Популярный Как стать известным, –работая с шинами –в команде Формулы-1
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Нил Дики – механик, ответственный за работу с шинами на машине Нико Хюлькенберга в команде Формулы-1 Force India. Он забирает их у поставщика, укутывает в чехлы, изменяет давление и моет. Но Нил Дики занимается в Формуле-1 не только этим.
Вот уже пять лет механик Force India отправляет послания миру со стартовой решетки. Порой забавные, порой серьезные, порой с подтекстом. Он рассказал «Мотору» о том, как попал в большие гонки, как возникла идея с посланиями и о том, как работая механиком, можно заниматься благотворительностью.
Честно говоря, я не думал, что когда-нибудь буду работать в гоночной команде. Но мой брат всегда занимался восстановлением винтажных машин и гонялся сам, был механиком. Ему никогда не было скучно. Я же попал в автоспорт случайно.
Моя первая гонка – Ле-Ман 1989 года. Мой знакомый работал водителем командного грузовика, и им не хватало людей. Я был там в качестве зрителя, а когда мы встретились, он спросил, не хочу ли я им помочь. Я согласился, а затем они предложили мне провести с ними остаток сезона. В итоге я почти все свои выходные и отпуска проводил с командой. Мыл шины, занимался полировкой машин, делал все, что было необходимо.
В Формулу-1 я тоже попал случайно. В начале 1990-х перебрался в Канаду, жил в Торонто, и как-то раз перед Гран-при в Монреале меня позвали помочь. Менеджер моей команды, которая выступала в гонках спорткаров, работал еще и в коллективе Pacific Grand Prix, и им потребовалась еще одна пара рук. Я взял выходной и поехал в Монреаль.
Пара ребят в команде знали меня и стали подначивать: «Ты должен попроситься в штат!» Но в итоге после гонки они уехали, а я остался. Тем не менее, я стал примерно раз в неделю звонить на базу — узнавать, не появилось ли вакансий. Я пытался оказать на них давление, но ничего не получалось. Поэтому я просто упаковал вещи, взял чемодан и вернулся в Англию. Фактически, я просто поселился на пороге их фабрики, и они все-таки взяли меня в штат. Но на гонки я не ездил — работал только на базе: отвечал за закупки, водил командный минивэн.
В конце того сезона, в 1995 году, команда обанкротилась, и я снова не знал, что делать. Я хотел заниматься только гонками.
Pacific Grand Prix стала называться Pacific Racing и заявилась в Формулу 3000. Мы с другом стали первыми сотрудниками, которых снова приняли на работу.
Потом – буквально из ниоткуда – появилось предложение от Lola, которая готовила свою команду к старту в Формуле-1. Меня позвали туда. Да, проект быстро развалился, но я почти сразу получил еще одно приглашение – меня кто-то успел порекомендовать в Stewart. Сначала речь шла только о двух неделях, но затем меня попросили остаться, и я проработал в этой команде много лет. Позже она была выкуплена Jaguar, потом стала Red Bull Racing. Последние пять лет я работаю в Force India.
Я отвечаю в команде за работу с шинами на гонках. Раньше я еще и водил один из грузовиков, но теперь по закону мы имеем право работать не больше определенного количества часов в день, так что этим занимаются другие парни. Я забираю шины у поставщика, взвешиваю их, готовлю к установке на машины, изменяю давление и, если нужно, мою.
С шинами я работал почти всегда. Только в Stewart у меня были несколько другие обязанности. Я занимался пит-бордом Рубенса Барикелло, полировал машину, участвовал в процедуре пит-стопа. В какой-то момент я мог стать заправщиком: парень, что занимался этим, собрался переходить в Williams, отработал с нами первую гонку в Австралии, а потом ему потребовалось найти замену. Никто не хотел, потому что это опасная работа, – только я сказал, что мог бы этим заняться. Было несколько тренировок, все вроде бы шло отлично, но перед следующей гонкой в Бразилии менеджмент решил, что им нужен парень покрепче и помускулистее.
Идея с посланиями на футболках родилась примерно пять лет назад. Я был на концерте White Snakes, после которого у меня осталась их футболка. Так получилось, что я надел ее перед выходом на стартовую решетку и показал еще одному механику. Ему в голову пришла мысль: его сын играл в музыкальной группе и он попросили меня надеть их футболку и сфотографироваться перед стартом. Это было в Монце. Затем они использовали эту картинку на своем сайте, а сама идея начала разрастаться как снежный ком.
Я стал делать что-то подобное регулярно, но поначалу это были просто забавные футболки. В Великобритании есть компания, которая начала делать классные ретро-футболки по мотивам Формулы-1. Я начал покупать их. У меня было несколько – с Франсуа Севером, Роджером Уильямсоном и Ронни Петерсоном, который был моим любимым пилотом.
В годовщину со дня смерти Жиля Вильнева на Гран-при Канады у меня была идея надеть футболку с его изображением. Я специально искал на лотках, но ничего подобного не было. В итоге я просто быстренько распечатал картинку, вставил ее в клипборд и сфотографировался так.
Футболка в память Франсуа Севера (слева) и клипборд с фотографией Жиля Вильнева (справа)
Пару лет назад владелец компании по производству футболок написал мне письмо. Он увидел фотографии в интернете, спросил, могу ли я сфотографироваться с Джеки Стюартом на решетке. Я ответил, что попробую. У них как раз появилась отличная футболка в честь Джеки, я купил ее и взял с собой в Техас. Парень из фирмы организовал мне британскую кепку — такую же, как любил носить Джеки в 70-х. Я должен был надеть все это на решетке и сфотографироваться с ним. Когда Стюарт понял, что я хочу, он сказал: «Давай, только быстрее».
Он помнит всех своих сотрудников, часто останавливается поговорить. Когда проходит мимо со своими гостями, всегда показывает пальцем и говорит с улыбкой: «Вот этот раньше у меня работал. Как был дерьмовым сотрудником, так, наверное, и остался».
Ту фотографию с Джеки, кстати, фирма потом использовала на своем сайте.
я выбрал вместо рекламы.
Нил Дики и Джеки Стюарт
Надевать футболки с логотипами благотворительных фондов я начал два или три года назад. Я и так всегда поддерживал кампанию по борьбе с раком.
Мне близка эта тема. Рак был у моего отца, у деда, из-за рака я потерял брата. У моей девушки тоже диагностировали рак груди.
В силу возраста я всегда стараюсь проходить медицинские проверки. Глаза, уши, холестерин, диабет… Пару лет назад я подумал, что нужно сдать тест и на рак простаты – особенно из-за истории моей семьи. Я сделал это в декабре 2013 года, но тогда доктор даже ничего не сказал про результаты. Просто заметил, что стоит продолжить наблюдение.
Это было в Сильверстоуне. Мы готовили гараж перед началом Гран-при. Я обычно не обращаю внимание на мобильный телефон и смотрю на экран только тогда, когда есть свободная минутка во время ланча. А тут я увидел огромное количество пропущенных звонков из клиники. Доктор сказал, что мне надо заехать к ним. Тесты PSA (Prostate Specific Antigen, тест применяемый для обнаружения рака простаты, — примечание редактора) были не очень хорошими. «Мы должны отправить вас на биопсию», — сказал он.
Нико Хюлькенберг (в центре)
У моей девушки получился не слишком удачный опыт с местным госпиталем. Тогда она нашла в интернете какого-то парня, который занимался исследованиями при Лондонском университете. Позвонила им туда и спросила, могут ли они принять меня в качестве экспериментального пациента. Но для этого нужно было направление от доктора. А это оказалось сделать не так легко, потому что мой доктор отсутствовал какое-то время, так как был болен сам. Другой направлять меня в Лондон не хотел, и я уже начал слегка паниковать. В результате направление было выписано только в январе прошлого года. Я пропустил тесты в Хересе, потому что проходил биопсию.
В итоге оказалось, что если бы они делали стандартную, то она бы ничего не показала. Моя же дала положительный результат, и я был классифицирован для экспериментального лечения. Оно прошло летом. Я пропустил Германию и Венгрию, но потом вернулся.
В прошлом я всегда много занимался велоспортом. И сразу после курса лечения подумал, что не позволю болезни на меня повлиять. Я залез в интернет, попытался найти соревнования для участия между Гран-при. Как раз был августовский перерыв в чемпионате, и перед командировкой в Спа я проехал благотворительную 16-мильную гонку Брайтоне. Я удивил себя. Думал, что в моем состоянии и пять часов нормальный результат, но в итоге проехал всю дистанцию за 4 часа и 17 минут.
Нико Хюлькенберг и Нил Дики
У меня осталась майка от McMillan Cancer Support, и я подумал: если ее подпишут все пилоты Формулы-1, мы выставим ее на аукцион и заработаем еще больше денег для фонда!
На майке подписались все действующие гонщики, а с обратной стороны еще Ники Лауда, Джеки Стюарт, Мартин Брандл, Джонни Херберт, Деймон Хилл, Эдди Джордан, [ведущая BBC] Сьюзи Перри и Найджелл Мэнселл.
Я был очень тронут реакцией паддока, особенно от Адриана [Сутила]. Здесь ведь все меня знают…
Футболка фонда McMillan Cancer Support (на фото слева с Нико Хюлькенбергом)
Что происходит с другими майками? Большую часть я отправляю в корзину, какие-то моя девушка использует в качестве пижамы.
Честно говоря, у меня нет никакого плана, что с этим делать дальше. Я начал эту затею просто ради забавы. Чтобы парни в боксах могли подурачиться перед гонкой – некоторые футболки заставляют людей улыбаться.
Сейчас эти фотографии идут на сайт команды, их много в интернете. Уилл [Хингс, пресс-атташе Force India] даже придумал хэштег #NielsWisdom. Я об этом ничего не знал, пока Уилл не сказал мне, что записи с ним собирают больше ретвитов, чем с фотографиями пилотов.
Говорят, один раз меня даже показали по телевизору. В Сильверстоуне McLaren вместе с Дженсоном Баттоном организовали акцию Pink For Papa (в честь отца гонщика, — примечание редактора). Я купил одну из таких футболок и был в ней на стартовой решетке. Фотографов в итоге рядом не оказалось, но была камера FOM, которая ведет трансляцию. Я показал майку оператору, он сказал «Подожди!» и направил камеру на меня. Мне говорили, что видели меня по телевизору, но сам я потом пересматривал запись BBC, и ничего не увидел.
Футболка от фонда Бобби Мура
Моя девушка считает, что кто-то уже должен мне начать платить за то, что я делаю. Но это, конечно, шутка. Очень многие послания сейчас связаны с различными благотворительными организациями, которые борются с раком. Так было, например, с фондом Бобби Мура. Он умер от рака, и теперь его фонд занимается исследованиями. У меня все равно есть эта идея с футболками. Если она кому-то поможет, почему бы и нет?
Поскольку я помог собрать деньги для Macmillan, они пригласили меня в августе присоединиться к их команде в еще одном марафоне, «Лондон 100». Так что я вновь поеду в благотворительной гонке. Но это большая дистанция. Надо будет хорошенько подготовиться.