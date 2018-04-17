Тракторный дрэг-рейсинг

Примеры NASCAR и нынешней Формулы 1, которую реорганизуют Liberty Media, показывают, что американцы знают толк в превращении гонок в шоу. Причем не столь важно, какие машины для этого задействовать – сгодятся даже трактора. Всего-то стоит форсировать их до 10 тысяч лошадиных сил.

История

Мериться всем, что под руку попадется, люди начали с давних времен. До того, как были изобретены первые трактора, фермеры из разных уголков мира выясняли, у кого корова дает больший удой, чьи куры несут больше яиц… и, наконец, чья лошадь быстрее, сильнее и выносливее. Способов проверить силу животных было масса: прицепить плуг потяжелее, либо просто привязать сзади тяжеленный камень и пришпорить лошадь. И постепенно то, что начиналось в виде простых дружеских пари, со временем переросло в настоящий спорт и бизнес, для которого стали придумывать особые правила и выводить специальные «рабочие» породы лошадей.

С трактор-пуллингом приключилась примерно та же история: в 1892 году Джон Фроелич создал первый трактор с двигателем внутреннего сгорания, а уже 37 лет спустя, в 1929-ом году, были проведены первые зарегистрированные соревнования среди тракторов на тяговое усилие – в Воэншвилле (штат Миссури) и Боулинг-Грин (штат Огайо). На первых порах мероприятия не пользовались особым успехом: техника была слишком разной, а регламент существенно разнился от штата к штату, что делало невозможным проведение по-настоящему больших соревнований. Еще и военное время накладывало свой отпечаток. Но в 50-е и 60-е годы состязания по трактор-пуллингу в США стали более-менее регулярными, чему способствовал не только прогресс в машиностроении, но и развитие автодорожного сообщения между штатами.

Оставались неразрешенными лишь проблемы с регламентом, но и их смогли подвести к общему знаменателю в 1969 году, когда была учреждена структура National Tractor Pullers Association (NTPA). Эта же ассоциация по сей день остается самой многочисленной и авторитетной среди тех, что занимаются профессиональным трактор-пуллингом. Вплоть до середины 70-х под эгидой NTPA проводились соревнования на тяговое усилие среди грузовиков и тракторов, которые были плюс-минус стандартными, но когда братья Карл и Пол Боузз из Огайо изобрели трансмиссию Crossbox, позволяющую соединять по несколько двигателей в один «узел», ситуация вышла из-под контроля: начали появляться монстры с несколькими моторами, нагнетателями, интеркулерами, впрыском метанола… Путем ограничений на количество моторов, нагнетателей и технических ухищрений к 1979 году был оформлен основной технический регламент соревнований NTPA, который существенно не меняется уже многие годы.

В других странах трактор-пуллинг возник позднее: в Австралии, например, первые зарегистрированные соревнования провели в 1976 году, а несколько лет спустя возникла и Australian Tractor Pullers Association (ATPA). Еще позже необычная забава появилась в Европе. Сейчас самые крупные соревнования по трактор-пуллингу проводят в США, Австралии и, внезапно, Великобритании. С 2010 года подобные состязания проводят и в России.

Регламент

Трактор-пуллинг – это состязание, в каждом заезде которого принимает участие один участник. Задача предельно проста – протащить своим трактором (или грузовиком) прицеп, который прилично нагружен и имеет неприятное свойство зарываться в грунт с каждым пройденным метром. Дистанция, которую необходимо преодолеть участнику – 320 футов (около 98 метров). Если участник проезжает дистанцию (то есть совершает Full Pull), он переходит в следующий раунд, в котором прицеп (в трактор-пуллинге его называют «санями») будет нагружен еще больше. Победителем состязания становится тот, чей трактор сможет протащить самые тяжелые сани на самое большое расстояние.

На сегодняшний день в NTPA насчитывается 11 классов для тракторов, которые условно можно объединить в 5 больших групп: Farm Tractors, Pro-Stock, Super-Stock, Modified Mini-Tractors и Modified Tractors.

Farm Tractors наиболее близки к обычным тракторам: двигатели только автомобильные, дизельные (да еще и нижневальные), допускается только одна турбина. При этом запрещено использование интеркулеров. Предельный вес тракторов ограничен 4,2 тоннами. К слову, до этого года «Фермерские Тракторы» были представлены только классом Super Farm Tractors, но в этом году был учрежден класс Hot Farm Tractors – самый «народный» из всех имеющихся.

Группа классов Pro Stock представлена тяжелыми тракторами (максимальный вес – 4,3 тонны, плюс-минус 200 килограмм в зависимости от класса), на которые устанавливаются задние шины размерностью 24.5 x 32 дюйма. Двигатели могут быть только дизельными и только с одной турбиной. Здесь мощности вплотную подбираются к отметке в 5 тысяч лошадиных сил.

Сегмент Super Stock – это как Pro-Sport, но круче: допускается использование как дизельных, так и метанольных двигателей, а также систем последовательного наддува. Все ограничения сводятся, в основном, к массе (3-3,8 тонны), количеству свечей на цилиндр и прочим мелким деталям. Настоящая «жара» - это Modified Tractors.

Представители группы Modified Mini-Tractors считаются «принцами» удельной мощности, так как масса кастомных тракторов ограничена 930 килограммами. Допускаются к участию машины, оснащенные доработанными автомобильными или самолетными двигателями, при этом рабочий объем атмосферных моторов не должен превышать 10,7 литров, а турбированных – 9,4 литра. Еще одно условие – «наддутые» двигатели в классе не должны иметь мощность свыше 1800 лошадиных сил.

Modified Tractors – это уже настоящие «короли», которые отличаются от Mini-Tractors большей массой и большим разнообразием двигателей: здесь можно увидеть танковые, судовые моторы с последовательным наддувом, причем, зачастую, на каждом тракторе этих самых моторов может быть по несколько штук. Общими для всех классов группы являются длина сцепного устройства (50 сантиметров) и размерность задних шин (30.5 x 32 дюйма). Здесь мощности обычно начинаются с отметки в 5800 лошадиных сил и доходят до 10-12 тысяч.

Участники NTPA

1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 7/7 Класс: Super Farm Tractors Трактор: International «Honest Pride» Владельцы: Крис и Орвилл Кутюр Класс: Limited Pro Stock Tractors Трактор: Massey Ferguson «Beyond Limits» Владелец: Брэндон Харт Класс: Light Pro Stock Tractors Трактор: International «Red Avenger» Владелец: Майк Палмер **Класс: **Pro Stock Tractors Трактор: John Deere «Tinker Toy» Владелец: Дон Мастерсон Класс: Super Stock Tractors **Трактор: **Case IH «Red Horse» Владелец: Стив Благрейв Класс: Modified Mini-Tractors Трактор: Cowboy Up Владелец: Адам Бауэр Класс: Modified Tractor Трактор: Giddy Up Владелец: Рикки Роуз

Иллюстрации: Из открытых источников