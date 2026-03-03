Друг Паваротти и Шумахера продает коллекцию редких FerrariСуперкары автогонщика Фрица Нойзера уйдет с молотка
Общее же количество лотов превышает три сотни: аукционный дом Artcurial Motorcars реализует не только машины, но и сопутствующие предметы из автомобильной коллекции Нойзера. Это оригинальные запчасти для машин — вплоть до двигателей, коробок передач и кузовных деталей для раритетных Ferrari, диски и шины, а также всевозможные мелочи — вплоть до инструкций по эксплуатации, рекламных проспектов и аккуратных пластиковых ящичков с гайками, болтами и колпачками от колесных дисков.
Кто такой Фриц Нойзер
Фриц Нойзер родился в Нюрнберге 14 апреля 1932 года, сейчас владельцу коллекции 93. В молодости он был спортсменом-велогонщиком: в частности, три года подряд, с 1952-го по 1955-й, он становился чемпионом Германии в спринте на тандемах — двухместных велосипедах. В 1956 году Нойзер принял участие в Олимпиаде в Мельбурне, но удача ему и его партнеру по экипажу Гюнтеру Циглеру не сопутствовала. В одном из утешительных заездов Нойзер и Циглер столкнулись с советским тандемом Ростислава Варгашкина и Владимира Леонова.
В результате аварии трое спортсменов попали в больницу, а советская и объединенная немецкая команды заняли в этих соревнованиях последнее, девятое место. А победили тогда австралийцы.
После завершения карьеры в велоспорте, Нойзер стал автогонщиком и успешным автодилером. В частности, его компания специализировалась на реставрации классических итальянских спортивных автомобилей. А начинал бывший спортсмен с продажи двухцилиндровых малолитражек Goggomobil, которые в пятидесятых выпускались компанией Ханса Гласа в Дингольфинге, а затем эта марка была поглощена BMW.
В конце 1950-х Фриц Нойзер был лучшим в Германии продавцом Goggomobil, а в в 1960-х годах основал автомастерскую в родном Нюрнберге и стал официальным дилером Alfa Romeo и Ferrari.
Параллельно он участвовал в автогонках и одержал более 50 побед в различных соревнованиях, выступая на автомобилях Abarth, Alfa Romeo и Porsche. Его фирма Auto Neuser получила широкую известность в Германии, вскоре он вошел в число лучших дилеров Ferrari. У Нойзера обслуживали свои автомобили знаменитости, которые впоследствии стали его друзьями, включая Лучано Паваротти и Михаэля Шумахера. Хорошие личные отношения немецкий бизнесмен наладил и с самим основателем автомобильной фирмы из Маранелло — Энцо Феррари.
В 2025 году, в возрасте 93 лет, Фриц Нойзер принял решение продать свою коллекцию, а вырученные средства направить в специально основанный фонд Fritz-Neuser-Stiftung, на поддержание юношеского велоспорта и людей, попавших в трудную жизненную ситуацию.
Жемчужина коллекции
Наиболее дорогой лот в собрании коллекционера — купе Ferrari 365 GTB/4 Daytona 1970 года выпуска, ожидаемая цена которого составит 500−800 тыс. евро. У купе из коллекции Нойзера богатая и необычная история. С завода автомобиль окрасили не в фирменный красный, а в редчайший зеленый оттенок Verde Medio. В 2000-х годах автомобиль получил повреждения при пожаре и продан голландскому энтузиасту, который вместо обычного восстановительного ремонта провел титаническую работу — сделал для машины более легкий кузов из алюминия.
В коллекцию Фрица Нойзера купе попало в 2013 году, после чего он, пользуясь давними связями в Ferrari, отправил автомобиль на родину. Реставрация машины стоила 85 тыс. евро, в ходе нее Daytona вернули заводской цвет и привели техническую составляющую в идеальное состояние.
Под капотом Daytona — мотор V12 объемом 4,4 литра, развивающий максимальные 352 л.с. Этого хватало, чтобы автомобиль развивал максимальную скорость в 352 км/ч. Автомобиль снабжен редкими ранними фарами с цельным стеклом — впоследствии их конструкция была изменена из-за американских норм безопасности. Опционально плексигласовые фары предлагались для европейского рынка, так как для США требовались фары другой конструкции. Пробег у экземпляра из коллекции минимальный — 4,3 тыс. км.
Би-би тоже здесь
Переднемоторная Daytona выпускалась до 1973 года, а 365 GT4 BB (среднемоторная) появилась в 1973-м. Однако прямой наследницей Daytona считается скорее 365 GT4 2+2, а BB была отдельной линейкой суперкаров. Экземпляр из выставленной на продажу коллекции изготовлен в 1975 году, это ранняя и наиболее желанная для ценителей версия. Автомобиль с оппозитным 12-цилиндровым мотором мощностью 380 л.с. провел в одних руках почти 40 лет, его пробег — менее 55 тыс. км.
Модель 365 GT4 BB стала ответом Энцо Феррари на Lamborghini Miura, она поражала современников аэродинамичным кузовом. Несколько лет назад автомобиль пережил полную реставрацию, завершившуюся в 2020-м.
В ходе работ автомобилю вернули заводской цвет Blu Sera — глубокий синий. В комплекте — полная история с фотографиями процесса реставрации, инструменты, домкрат и даже оригинальная папка с инструкциями и гарантийным талоном. Всего таких машин сделали 387, эстимейт — 350−450 тыс. евро.
Ferrari 575 Superamerica Третий по ожидаемому эстимейту (350−450 тыс. евро) — Ferrari 575 Superamerica 2006 года постройки. Экземпляра с аукциона Фрица Нойзера окрашен в необычный черный цвет с кожаным салоном коньячного цвета. Стеклянная крыша автомобиля способна менять прозрачность по нажатию кнопки.
Интерьер машины сохранился так, будто она только с завода, пробег — чуть больше 16 тыс. км. К тому же это версия с пакетом HGTC, включающим карбон-керамические тормоза Brembo, титановую выхлопную систему и перенастроенную коробку передач.
В трех экземплярах
Ferrari 512 начала 1980-х годов будет представлена на торгах в трех экземплярах. Автомобиль 1981 года с заводским индексом 512 BB — последняя Ferrari с карбюраторным V12. В том же году двигатели для итальянских спорткаров стали оснащать системой впрыска топлива Bosch. Отличительная черта этой модели — сбалансированная управляемость, обеспечивавшая водителю безопасность. Выставленная на торги машина проехала всего 25 тыс. км.
Еще две 512 BBi снабжены впрысковыми моторами. Один из них, 1983 года выпуска, новым был доставлен в США, а впоследствии перевезен в Германию, где в 1990 году существенно доработан. Тюнинг включал установку увеличенных впускных коллекторов, специальных распределительных валов, тормозов с перфорированными дисками и радиатора охлаждения трансмиссионного масла. Другое купе, изготовленное годом позже, было продано во Франции, а нынешний владелец приобрел машину, впечатлившись ее идеальным состоянием.
Самый радикальный Alfa Romeo от Autodelta
Под индексом GTAm скрывается одна из самых бескомпромиссных гоночных версий купе Alfa Romeo. Основой для нее послужила американская версия модели 1750 GT Veloce с впрысковым двигателем. После изменений в регламенте раллийной «Группы 2» в 1970 году автомобили, подготовленные ателье Autodelta, получили двухлитровые моторы мощностью до 240 л.с. Внешне такие машины отличали широкие колесные диски и расширители арок с креплением на заклепках.
Представленный экземпляр с шасси № 1 532 022 — подлинный GTAm, что подтверждено документами из исторического архива Alfa Romeo. Автомобиль сошел с завода 1 октября 1970 года как стандартное купе, но уже 21 февраля 1971 года был сертифицирован Autodelta для участия в соревнованиях. В 1973 году, предположительно, именно на ней одержали победу в гонке «4 часа Монцы».
Ателье Фрица Нойзера приобрело машину 12 лет назад. Alfa Romeo сохранил аутентичный облик периода своей гоночной юности, включая салон с каркасом безопасности, ковшеобразным пилотским креслом и тахометром, размеченным до 10 000 об/мин. Двигатель был заново построен в Италии мастерской Alfa Delta Milano, его отдача оценивается в 220 л.с. В комплекте с автомобилем продается оригинальный блок двигателя и множество запасных частей. Всего было построено около 40 экземпляров Alfa Romeo GTAm.
Среди других экземпляров Alfa Romeo, сохранившихся в коллекции пожилого дилера этой итальянской марки — классическое купе Alfa Romeo Giulia Spider Veloce 1965 года выпуска, которое было тщательно отреставрировано в 2020 году и обычный на первый взгляд седан Alfa Romeo Giulia 1300 Super проданный новым в Италии в апреле 1971 года. Фриц Нойзер приобрел эту машину в 2022 году, его покорило невероятное оригинальное состояние автомобиля без признаков ржавчины. Нашлось место и для конкурента Alfa — Fiat Abarth 2200 Allemano Spider 1959 года выпуска.
Несмотря на то, что владелец коллекции продавал и обслуживал в основном итальянские машины, есть в его собрании и несколько немецких — включая роскошный кабриолет Mercedes-Benz 220 из начала пятидесятых и тюнингованный Porsche 911, выпущенный двумя десятилетиями позже.
Особое место среди аукционных лотов занимают сопутствующие предметы: оригинальные кузовные запчасти для раритетных Ferrari, тщательно отмытые, починенные и законсервированные двигатели и коробки передач от спортивных машин. Они сами по себе выглядят как произведения инженерного искусства, хотя и не предназначены для того, чтобы их видел кто-либо, кроме квалифицированных механиков.