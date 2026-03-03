Общее же количество лотов превышает три сотни: аукционный дом Artcurial Motorcars реализует не только машины, но и сопутствующие предметы из автомобильной коллекции Нойзера. Это оригинальные запчасти для машин — вплоть до двигателей, коробок передач и кузовных деталей для раритетных Ferrari, диски и шины, а также всевозможные мелочи — вплоть до инструкций по эксплуатации, рекламных проспектов и аккуратных пластиковых ящичков с гайками, болтами и колпачками от колесных дисков.

Кто такой Фриц Нойзер

Фриц Нойзер родился в Нюрнберге 14 апреля 1932 года, сейчас владельцу коллекции 93. В молодости он был спортсменом-велогонщиком: в частности, три года подряд, с 1952-го по 1955-й, он становился чемпионом Германии в спринте на тандемах — двухместных велосипедах. В 1956 году Нойзер принял участие в Олимпиаде в Мельбурне, но удача ему и его партнеру по экипажу Гюнтеру Циглеру не сопутствовала. В одном из утешительных заездов Нойзер и Циглер столкнулись с советским тандемом Ростислава Варгашкина и Владимира Леонова.

В результате аварии трое спортсменов попали в больницу, а советская и объединенная немецкая команды заняли в этих соревнованиях последнее, девятое место. А победили тогда австралийцы.