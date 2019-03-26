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9:39

Двойной юбилей «Волчка»

Краткая история Мерседеса, который был наполовину Porsche

Череда автомобильных юбилеев этого года продолжается. Есть что отметить и Мерседесу — в 2019-м один из самых знаменитых спортседанов «трехлучевой звезды», 124-й E 500, празднует сразу две годовщины, причем ни одна из них не связана с релизом модели или стартом ее производства. Впрочем, мы рады любому поводу, чтобы вспомнить о легендарном «Волчке», который мог превратить задние шины в дым за несколько минут, а также заставить нервничать BMW M5 Е34. Причем как на безлимитном автобане, и на Нюрбургринге…

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