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8:00

Дюжина крутых универсалов Audi, к которым нельзя относиться равнодушно

Заряженным универсалам Audi исполнилась четверть века. Но лишь тем, что несут литеры RS. А началось всё еще раньше...

На прошлой неделе в США представили четвёртое поколение «суперсарая» Audi RS6 Avant. Для компании из Ингольштадта это двадцать первый «вагон», сочетающий спортивные характеристики с полным приводом и вместимостью кроссовера. Увы, титул самого быстрого серийного универсала сегодня принадлежит не Audi, а Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo (3,4 секунды до «сотни»!). Тем не менее, заряженные «аванты» с четырьмя кольцами всегда будут на особом счету, ведь именно Audi стала первопроходцем в сегменте «горячих» двухобъёмников. В этой галерее мы собрали модели, перечеркнувшие стереотипы о скучных семейных универсалах.