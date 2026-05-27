Опубликовано 27 мая 2026, 17:50
Этот автомобиль из СССР оказался лучше многих иномарок своего времени

Все косяки первых ВАЗ-2108 устранили инженеры Porsche
Motor назвал 5 причин, которые ставили ВАЗ-2108 выше иномарок своего времени . В народе его окрестили «зубилом» — из-за той самой хищной облицовки радиатора, напоминавшей птичий клюв. Официально модель именовалась «Спутник», а на экспорт уходила как Lada Samara, но суть не в названиях. Главное, что сделало ВАЗ-2108 уникальным среди советских машин, — отказ от прямого копирования западных образцов и реальная работа с инженерами Porsche. И это дало результат, о котором вспоминает журнал Motor.
Экспортная Lada Natacha на базе ВАЗ-2108
Сергей Кожухов
Почти испанец, но решили иначе

Когда на ВАЗе задумали переднеприводник, FIAT активно сватал им в качестве донора свою модель Ritmo — ту самую, на базе которой испанцы делали SEAT Ronda. Идея была логичной: итальянцы давно сотрудничали с Волжским автозаводом. Однако от копирования отказались. И, как показало время, не прогадали.

SEAT Ronda

Вместо этого к проекту подключили инженерное подразделение Porsche. Немцы помогали с главными узлами — от мотора до тормозов. Первый опытный образец собрали 31 декабря 1979 года, и он уже тогда выглядел почти как серийная машина. Для советского автопрома — редкая точность попадания.

В 1979 году с конвйера завода сошел первый опытный образец ВАЗ-2108.

Моторы: без слабых, но с одним спорным

Самую простую версию оснастили 1,1-литровым двигателем на 54 л.с. (индекс 21 081). Её признали неудачной ещё на испытаниях, но «Автоэкспорт» толкал машину на Запад — правда, спрос оказался мизерным. Делали такой мотор недолго.

Двигатель объёмом 1600 см³ для ВАЗ-2108 (ВАЗ-21084). Это мелкосерийный агрегат, который выпускался в условиях опытно-промышленного производства (ОПП) АвтоВАЗа с 1997 по 2003 год.

Базовым же стал 1,3-литровый агрегат на 65 л.с. (76×71 мм). По тем временам — один из лидеров в классе, уступавший лишь 68-сильному Fiat Ritmo. А вот настоящим хитом оказалась 70-сильная версия объёмом 1,5 литра (21 083). Она со временем стала самой массовой и перекочевала на пятидверку 2109 и седан 21 099.

Fiat Ritmo

Коробка четырёхступка

Коробку передач разрабатывали тоже с Porsche и при участии ZF, которая отвечала за синхронизаторы. Хотели было унифицировать детали с классическими «Жигулями», но помешала компоновка: поперечное расположение двигателя требовало компактности. Мало кто помнит, но первые «восьмёрки» довольствовались четырьмя ступенями. Пятиступенчатая коробка появилась позже и поначалу шла как опция.

Как избавлялись от «клюва» и кто придумал «зубило»

Авторство фирменной «клювовидной» облицовки радиатора заводская история умалчивает. Зато именно из-за неё машина в профиль напоминала зубило — отсюда и народное прозвище.

Серийная версия ВАЗ-2108 Спутник в рекламе автозавода. Это так называемое «зубило» с коротким крылом.

Западные дилеры Lada, едва получив автомобили, первым делом демонтировали странный «клюв» и ставили обычные решётки. Вскоре так же поступил и сам завод. Тогда же удлинили передние крылья — появилось деление на «короткое крыло» и «длинное крыло» (второе считалось престижнее). Это был первый рестайлинг Samara.

Lada Samara 1500 GL Flyte — это специальная экспортная версия автомобиля Lada Samara (выпускалась с 1984 по 2004 годы). В зависимости от рынка, Flyte могла включать такие опции, как магнитола, электрические стеклоподъёмники, центральный замок и улучшенная приборная панель. Flyte предназначалась для рынков Западной Европы, Австралии, Канады и других стран. В России эта модель официально не продавалась.

Кстати, официальное имя «Спутник» продержалось недолго. Его быстро и без лишнего шума заменили на международно-благозвучное Samara.

Салон: низкая панель против высокой

На первых машинах стояла простая и логичная панель приборов. Интерьером ранняя «восьмёрка» слегка напоминала SEAT. Позже появилась «высокая панель» — массивнее и солиднее на вид. Но на деле новая конструкция почти сразу начинала скрипеть, греметь и пищать. Плюс ухудшился обдув боковых стёкол.

Первые машины получили "низкую" панель. Позже фанаты модели разделились на поклонников высокой и низкой консолей.

Народные умельцы штамповали прокладки и боролись с шумами. А «низкую панель» вспоминали с ностальгией вплоть до следующего рестайлинга — выхода семейства Samara-2.

Чемпион по кабриолетам среди советских машин

По числу версий с открытым верхом «восьмёрка» — абсолютный рекордсмен. Всего их насчитывалось около десятка. Некоторые делали штучно (например, чешскую Bohemia). Другие расходились вполне серьёзными тиражами.

А это ВАЗ 2108 с высокой панелью.

В 1990 году для крупного дилера Scaldia-Volga в Бельгии построили кабриолет San Remo. Кузов рисовал тольяттинский дизайнер Владимир Ярцев. Под именем Lada Natacha с 1990 по 1996 год собрали 456 экземпляров.

Ещё больше — около 600 машин Lada Samara Fun — выпустила немецкая фирма Deutsche Lada. У них сохранялась передняя часть крыши, а тент крепили на пластиковой панели поверх кузова. В перестройку такие экземпляры отчаянные фанаты привозили в Россию.

Lada Samara Fun — кабриолет на базе трёхдверного хэтчбека ВАЗ-2108, выпущенный немецким дилерским центром Deutsche Lada в 90-е годы. Задняя часть крыши вместе со стойками срезалась, кузов усиливался. В задней части устанавливалась брезентовая крыша-тент, вместо багажника монтировался пластиковый бокс («корыто»), который служил одновременно и багажником, и нишей для раскладного верха. В передней части был большой прозрачный люк.

А у нас, по эскизам дизайнера Владислава Пашко, сделали прототип с кузовом тарга — со съёмной средней частью крыши. Но дальше одного-двух опытников дело не пошло.

Прототип ВАЗ-2108 с кузовом «Тарга» так и остался экспериментальным образцом, собранным в 1988 году в центре стиля Волжского автозавода. Главным отличием от серийной машины была дуга безопасности и съёмные центральные панели крыши из твёрдого материала. За дугой безопасности находился уменьшенный в сравнении с серийником багажник. Была изменена конструкция дверных проёмов, появилась усиливающая жёсткость стойка. Боковые стёкла стали состоять из двух частей. В интерьере появилась мощная центральная перегородка на крыше, а задний ряд сидений стал короче.

Спорт и безумие: 300 сил и мотор Porsche сзади

«Восьмёрка» стала главной советской раллийной машиной. Завод и частники строили множество форсированных версий. Но самые дикие экземпляры рождались в Литве и во Франции.

Lada EVA — экспериментальный раллийный автомобиль, созданный в середине 1980-х годов в Вильнюсе. Название расшифровывается как «Экспериментальный Вильнюсский Автомобиль». Проект был инициирован инженером Стасисом Брундзой и реализован при участии Вильнюсского завода транспортных средств (VFTS) и института НАМИ.

Вильнюсская фабрика транспортных средств (VFTS) под руководством легендарного гонщика Стасиса Брундзы сделала Lada Eva. От «восьмёрки» там остались лишь кое-какие внешние детали. Пространственный каркас, двигатель объёмом 1,9 л (блок от 2106) выдавал 300 л.с. и крутил задние колёса. Мотор стоял в базе за сиденьями.

Раллийный прототип Lada Samara T3 был создан Жаком Поком — крупным импортёром советских автомобилей во Франции, и его сыном Жан-Жаком Поком, который руководил гоночной командой. Дебют состоялся на ралли-рейде «Париж — Дакар» в 1990 году. В том году на ралли «Тунис» автомобили заняли второе, третье и четвёртое места. После запрета группы T3 FIA автомобили Lada Samara T3 потеряли возможность выступлений в мировых ралли-рейдах. Некоторые экземпляры сохранились до наших дней, например, один находится в музее «Парковый комплекс истории техники имени К. Г. Сахарова».

Французы из фирмы Poch (они успешно торговали нашими машинами) построили Lada Samara T3. Внешне — «восьмёрка», но внутри полный привод и 3,6-литровый оппозитный двигатель Porsche. Максималка — 220 км/ч. В 1990—1993 годах эти монстры выступали в африканских ралли и выглядели достойно. Репутация «Лад» на Западе от такого безумия только выиграла.

Вот так, без копирования, с помощью немецких инженеров и щепоткой безумия от спортсменов получился автомобиль, который реально был круче многих зарубежных конкурентов. Даже если многие запомнили его только по пластмассовому салону и «клюву».

Источник:Motor
Автор:Сергей Кожухов
