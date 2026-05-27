Коробка четырёхступка

Коробку передач разрабатывали тоже с Porsche и при участии ZF, которая отвечала за синхронизаторы. Хотели было унифицировать детали с классическими «Жигулями», но помешала компоновка: поперечное расположение двигателя требовало компактности. Мало кто помнит, но первые «восьмёрки» довольствовались четырьмя ступенями. Пятиступенчатая коробка появилась позже и поначалу шла как опция.

Как избавлялись от «клюва» и кто придумал «зубило»

Авторство фирменной «клювовидной» облицовки радиатора заводская история умалчивает. Зато именно из-за неё машина в профиль напоминала зубило — отсюда и народное прозвище.