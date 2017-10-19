Соцсети, молодеющие покупатели и другие причуды современного рынка суперкаров

Социальные медиа начинают влиять даже на такой консервативный рынок, как торговля суперкарами, а один из американских дилеров недавно любезно рассказал, как протекает жизнь обычного продавца Pagani и Lamborghini сегодня. Хотите тоже покупать и продавать Ferrari через директ в Instagram? Тогда лучше начинать прямо сейчас.

30-летний Бретт Дэвид заработал почти два миллиона долларов за первую половину 2017 года, продавая автомобили только через Instagram. А еще множество сделок начинались с фотографий в этой социальной сети и были доведены до конца уже в автосалоне.

При этом компания Дэвида, Prestige Imports, не торгует потертыми минивенами для soccer mom, а является дилером Lamborghini и Pagani в Майами. Другую часть шоу-рума занимает четырехколесная роскошь с пробегом.