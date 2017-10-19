Соцсети, молодеющие покупатели и другие причуды современного рынка суперкаров

Как продать Lamborghini через InstagramСоцсети, молодеющие покупатели и другие причуды современного рынка суперкаров
Социальные медиа начинают влиять даже на такой консервативный рынок, как торговля суперкарами, а один из американских дилеров недавно любезно рассказал, как протекает жизнь обычного продавца Pagani и Lamborghini сегодня. Хотите тоже покупать и продавать Ferrari через директ в Instagram? Тогда лучше начать прямо сейчас.
Социальные медиа начинают влиять даже на такой консервативный рынок, как торговля суперкарами, а один из американских дилеров недавно любезно рассказал, как протекает жизнь обычного продавца Pagani и Lamborghini сегодня. Хотите тоже покупать и продавать Ferrari через директ в Instagram? Тогда лучше начинать прямо сейчас.
30-летний Бретт Дэвид заработал почти два миллиона долларов за первую половину 2017 года, продавая автомобили только через Instagram. А еще множество сделок начинались с фотографий в этой социальной сети и были доведены до конца уже в автосалоне.
При этом компания Дэвида, Prestige Imports, не торгует потертыми минивенами для soccer mom, а является дилером Lamborghini и Pagani в Майами. Другую часть шоу-рума занимает четырехколесная роскошь с пробегом.
Бретт Дэвид в шоу-руме Prestige Imports
Здесь можно купить и двухлетнюю Audi Q3 за $28 000, но гораздо больший интерес заслуживают редкие и подержанные суперкары. Koenigsegg, McLaren, Ferrari, Lotus – все, что пожелаете.
Недавно в шоу-руме поселилась лимитированная версия Lamborghini Diablo SV 1998 года с пробегом около восьми тысяч километров. Для коллекционеров здесь найдется оранжевая Maserati MC12 Corsa или BMW M4 GTS с 300 милями на одометре. Для любителей эпатажа – желтый «Гелик» 4x4² с такими же яркими дисками HRE в цвет кузова, розовый Lamborghini Huracan и Pagani Huayra с неприкрытым краской карбоном кузова.
Основную прибыль компании приносят массовые модели с шестизначными ценниками, но лимитированные и эксклюзивные машины с семизначными – генерируют лайки и создают нужное внимание и флер.
Страничка Prestige Imports в Instagram уже сейчас имеет 150 тысяч фолловеров. Кто-то просто любуется машинами, другие присматривают для себя мечту всей жизни и могут в любой момент сорваться в автосалон.
«Я даже не могу вам сказать, какую огромную роль Instagram занимает в жизни этих парней – это поразительно», – говорит Дэвид. По его словам, только автомобилей Lamborghini через разные каналы продаж он с 2007 года реализовал на сумму в один миллиард долларов.
Бретт Дэвид сам выглядит как типичный клиент своего салона. Может, это и помогает ему лучше понять своих покупателей
Его крупнейший клиент, коллекционер Крис Сингх, имеет еще больше фолловеров – 681 тысячу. Когда-то Крис сам написал Бретту, желая приобрести Lamborghini Reventon, а в конечном итоге забрал домой новенький Pagani.
Сам Горацио Пагани говорит, что средний возраст его клиентов все больше тяготеет к 30 или 35 годам, но в отдельных случаях машины заказывают двадцатилетние. Типичные американские покупатели Bugatti Chiron (цена в России 220 миллионов рублей) тоже имеют возраст моложе пятидесяти лет и активно пользуются социальными сетями. Рынок суперкаров молодеет и дилеры вынуждены принимать и понимать новые правила игры.
Доходы с успешных сделок позволили Prestige Imports открыть новый большой шоу-рум и станцию техобслуживания стоимостью 17 миллионов долларов, 140 тысяч из которых ушли на комнату с хромакеем и найм специалистов по фото- и видеосъемке, которые готовы каждый день производить новый контент для сайта и соцсетей.
«Вы должны понять, как развивать соцсети. Но не в поисках клиентов, а в создании фанатов. Хороший дилер должен понимать современный маркетинг в социальных сетях», – говорит Дэвид.
«Когда я выложил фотографию Koenigsegg One:1 с простой подписью «Добро пожаловать домой», у нас в шоу-руме в течение часа собрались около ста человек, которые захотели увидеть живую машину».
Бывший шеф итальянского производителя суперкаров Стефан Винкельман и Sharpie Lamborghini - проект Prestige Imports
Благодаря интернету и бесконечному вебсерфингу, эти люди уже досконально знают объект вожделения и хорошо понимают, чего хотят: от цвета кузова до характеристик. Дилеру суперкаров сегодня больше не надо объяснять, почему нужно купить именно эту модель и демонстрировать расцветки салона, зато им приходится проявлять изобретательность в других областях.
До этого, чтобы привлечь к себе внимание, Prestige Imports уже придумывали проект Sharpie Lamborghini, который широко разошелся по социальным сетям, засветился в журналах и на телевидении (на фото выше).
Дуэйн Джонсон c Pagani из Prestige Imports во время съемок сериала «Футболисты». Фото с этой машиной в Инстаграме Джонсона собрало почти 800 000 лайков
Потом Prestige Imports добились появления Pagani в сериале HBO «Футболисты» с Дуэйном Джонсоном, а сам Дэвид на своей Huayra вез «Скалу» на красную дорожку во время премьеры. Каждый год Бретт Дэвид организует традиционный заезд на суперкарах на Хеллоуин, где участники одеваются в костюмы разных героев, и проводит множество других активностей.
С одной стороны, социальные сети позволяют людям увидеть машины, не вставая с дивана, а с другой – помогают им знакомиться, общаться и вести активную жизнь оффлайн. «Раньше библией для нас были автомобильные медиа, теперь стратегия маркетингового отдела LVMH ((LVMH Moët Hennessy — Louis Vuitton)) сосредоточена на соцсетях», – признается один из дилеров Bentley в Беверли Хиллс.
Эксклюзивные бренды мира моды, вроде Chanel и Yves Saint Laurent, еще раньше устремились в социальные сети, чтобы передать философию бренда через образ жизни, и оказалось, что Instagram для этого – едва ли не самая подходящая площадка. Теперь мы знаем, что и для покупателей суперкаров тоже.