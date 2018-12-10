Жеребцы против стрел

С такой техникой Фаджоли принес Mercedes-Benz победу в первой же гонке сезона в Монако, Рудольф Караччиола не оставил никому шансов во французском Монлери и Спа. На очереди был Нюрбургринг — Гран-при Германии, который мог стать главным триумфом «Серебряных стрел» в 1935 году.

На первой стартовой линии, правда, оказались вовсе не Mercedes-Benz, а «Альфы» подопечных Энцо Феррари — места в этот раз распределялись по жребию, чтобы гонщики не поубивались на опасном Нюрбургринге еще во время квалификации, борясь за каждую десятую секунды.

Главная звезда «Мерседеса», Рудольф Караччиола, уже к концу стартовой прямой пробился с четвертого на первое место и закончил первый круг в статусе лидера с временем 12 минут и 7.4 секунды — на 14 секунд быстрее Нуволари на красной Alfa Romeo, которого в пылу борьбы еще и развернуло.