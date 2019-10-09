О каких родственниках «Копейки» не подозревали советские автолюбители

1. Fiat 124 Sport Spider
Двухместный родстер надолго пережил базовый Fiat 124: представленный на туринском автосалоне в 1966 году спорткар выпускали вплоть до 1985 года! За это время было выпущено почти двести тысяч машин, модель стала бестселлером Фиата в США.
Залогом успеха стала нестареющяя внешность ателье Pininfarina, выполненная молодым американским дизайнером Томом Чарда. Фиатовцы просили сделать машину в духе его же концепта Chevrolet Corvette Rondine 1963 года — что было непросто, поскольку эти летящие линии плохо ложились на короткий и узкий Fiat 124. Но Чарда справился, создав динамичный нестареющий дизайн.
Другие составляющие успеха: удачное прыткое шасси, отличавшееся от седана укороченной на 14 сантиметров колесной базой, и живой двухвальный мотор конструкции Аурелио Лампреди — оборотистый и мощный (седан Fiat 124 получил такой двигатель лишь четырьмя годами позже, а поначалу комплектовался только старым нижневальным агрегатом).
Поначалу Fiat 124 Sport Spider комплектовался только базовой 90-сильной версией мотора объёмом 1,4 литра, но постепенно Спайдер получил двигатели объёмом 1,6, 1,8 и два литра, а в последние годы — впрыск топлива и даже компрессор Volumex. Часть машин для американского рынка оснащалась трёхдиапазонным «автоматом» GM.
Всего выделяют три серии машин, отличавшихся декором и набором двигателей — они шли под индексами AS, BS и CS. Автомобили для Америки заметно отличались внешне — их даже издали можно узнать по выступающим бамперам и крупным отражателям по бокам.
Компания Pininfarina отвечала не только за дизайн, но и за производство: кузова для них поставляли с фабрики Pininfarina, а вот собирали 124 Sport Spider на фиатовском заводе Ривальта в Турине. Так продолжалось до 1981 года, когда открытый Fiat был официально снят с производства, но компания Pininfarina продолжила его выпуск небольшими партиями под собственным брендом на заводе в Сан-Джорджо-Канавезе. Полностью производство было прекращено в 1985 году.
2. Fiat 124 Abarth Rally
Сегодня открытый автомобиль не кажется подходящей техникой для ралли, но именно в этой дисциплине фиатовский Спайдер оставил заметный след. Раллисты-частники взяли его на вооружение ещё в 1969-м, а годом позже Альчиде Паганелли и Нинни Руссо даже выиграли чемпионат Италии. В 1971-м на Спайдерах стала выступать только что образованная заводская команда Fiat.
Вскоре на фирме Abarth, недавно вошедшей в состав Fiat, создали специальную раллийную версию, которая сильно отличалась от обычного серийного Спайдера. Она получила усиленный и облегченный кузов с алюминиевыми дверями, дугу безопасности на месте заднего сиденья, форсированный мотор объёмом 1,8 литра, а главное — независимую заднюю подвеску типа «Макферсон» вместо неразрезного моста. Самое заметное внешнее отличие таких машин — крохотные «клыки» вместо бамперов и пластиковые расширители арок.
Чтобы омологировать модель Fiat 124 Spider Abarth по группе 4, требовалось изготовить как минимум 400 машин, но эту цифру перекрыли с запасом: с 1972 по 1975 год из мастерских Abarth на улице Корсо Марке в Турине вышло 995 машин.
В дорожной конфигурации мощность восьмиклапанного мотора 1.8 довели до 128 сил за счёт использования двух вертикальных карбюраторов Weber 44 IDF. Но для соревнований двигатели «заряжали» до 170 сил, слабую штатную коробку передач заменяли агрегатом Colotti или CIMA со сближенными передаточными числами, ставили самоблокирующийся дифференциал ZF, а также каркас безопасности, защиту днища, подвеску на сферических шарнирах.
А к сезону-1975 был подготовлен радикально доработанный вариант с 16-клапанной головкой и механическим впрыском Kugelfischer — он выдавал уже 215 сил. Такие машины можно узнать по капоту с дополнительными воздухозаборниками и кожухами для прожекторов, а также по отверстиям в задних крыльях для охлаждения тормозов.
В период с 1973 по 1976 год заводские гонщики Abarth брали призовые места в ряде престижных международных ралли — этапах Чемпионата Европы и мира. Например, в сезоне-1973 Ахим Вармбольд одержал победу на ралли Rajd Polski; Рауно Аалтонен в том же году был вторым на тяжелейшем греческом ралли Акрополис; Рафаэле Пинто в 1974-м выиграл ралли Португалия, а Маркку Ален — в 1975-м; в том же 1975-м Ханну Миккола и Маркку Ален взяли «серебро» и «бронзу» ралли Монте-Карло. Правда, на постоянной основе конкурировать с заводскими Ford Escort фиатовцам не позволял дефицит мощности.
3. Fiat 124 Sport Coupé / Seat 124 Sport
Спайдер был не единственным спортивным исполнением модели 124. Буквально через несколько месяцев после начала его производства на том же заводе Ривальта в Турине был развернут выпуск двухдверного купе Fiat 124 Sport Coupé (базовый седан выпускался на фабрике Линготто).
В отличие от спайдера, дизайн купе не стали отдавать на аутсорс — он создавался в фиатовском Центре Стиля. Им занимался Феличе Марио Боано — опытнейший кузовщик, успевший ещё в двадцатые поработать у Джованни Фарины в Stabilimenti Farina и в тридцатые — у его брата Баттисты «Пинин» Фарины в Pininfarina, купивший фирму Ghia в 1944 году и основавший собственный кузовной дом Carrozzeria Boano в 1954-м.
В основу купе в неизменном виде легла платформа от Fiat 124, благодаря чему двухдверка получила просторный четырехместный салон с нормальным задним рядом.
С самого начала купе комплектовалось только мощными двухвальными моторами от Fiat 124 Spider. Сперва это был 90-сильный агрегат объёмом 1,4 литра, а потом купе вслед за Спайдером получило двигатели объёмом 1,6 и 1,8 литра. Маломощный нижневальный мотор не использовался — он остался прерогативой седана.
Развитие модели шло синхронно с эволюцией базового седана. Например, первоначально купе пошло в производство c задним мостом на трёх рычагах и карданным валом в реактивной трубе, но в 1968-м купе вслед за модификацией 124 Speciale получило мост на пяти рычагах (схема, знакомая нам по Жигулям).
C 1967 по 1976 год выпустили 279 672 двухдверок трёх серий — AC, BC и CC. И хотя первый вариант прожил на конвейере всего два года, именно он оказался самым популярным, разойдясь тиражом 113 869 машин. Кроме того, купе собирали в Испании на заводе Seat — в те годы модельная линейка фирмы практически целиком состояла из лицензионных Фиатов.
Машины первой серии обладают самой узнаваемой и элегантной внешностью — с покатым капотом и двумя фарами в духе спорткаров шестидесятых годов. В ходе рестайлинга 1969 года купе получило более актуальный для семидесятых угловатый передок с четырьмя фарами и более крупные задние фонари. А вот более поздние машины с обозначением CC мало чем отличаются от двухдверок второй серии: их главные различия — это увеличенная решётка радиатора, трехсекционный передний бампер и вертикальная задняя оптика.
4. Fiat 124 Sport Coupé Speciale (Pininfarina)
Альтернативный проект двухдверного купе в 1966 году разработала фирма Pininfarina.
Внешность купе практически полностью повторяла спайдер работы Тома Чарды: главным отличием стало огромное панорамное стекло сзади, обрамленное толстой средней стойкой.
Но предложение Пининфарины было отклонено — фиатовцы отдали предпочтение собственному проекту просторного четырёхместного купе.
Так что в производство эта машина не пошла, и больше о ней практически ничего неизвестно. Сохранился ли этот экземпляр до наших дней в запасниках Пининфарины, или был уничтожен — мы не знаем. Всё, чем мы располагаем — это три фотографии, сделанные в просмотровом зале компании Pininfarina, и несколько публикаций в итальянских журналах того времени.
5. Moretti Fiat 124 Berlinetta & Coupé
На базе Fiat 124 был создан еще целый ряд спортивных автомобилей, и некоторые из них даже выпускались небольшими сериями. Но к самому Фиату эти машины имели лишь опосредованное отношение: их проектировали и выпускали сами кузовные ателье.
В этом ряду особенно заметна продукция фирмы Moretti. Небольшая туринская компания еще с двадцатых годов выпускала автомобили собственной конструкции, но в пятидесятые переключилась на производство оригинальных машин на шасси серийных Фиатов. Этому помогла дружба Джанкарло Моретти с владельцем империи Fiat Джованни Аньелли, позволившая наладить поставки компонентов на выгодных условиях.
На туринском автосалоне — 1966 фирма Moretti показала двухдверку на шасси Fiat 124. Автором эффектной внешности в духе Fiat Dino Spider был экс-дизайнер ателье Michelotti Дани Браван. Годом позже началось мелкосерийное производство. Предлагалось две модификации, отличавшиеся формой крыши: четырёхместная Berlinetta и Coupé посадочной формулы 2+2 с более стремительным силуэтом.
6. Fiat 124 Vignale Eveline Coupé
Среди работ туринского кузовщика Альфредо Виньяле в основном автомобили престижных марок: Lancia, Ferrari, Maserati. Но были и достаточно доступные машины — как купе Eveline на базе Fiat 124.
Купе с женским именем Eveline представили на туринском автосалоне в 1967 году и вскоре наладили производство. Впрочем, уже в 1969-м оно было прекращено: ателье Vignale проходило через слияние с фирмой De Tomaso.
Таким образом, «Эвелина» так и не успела получить современный двухвальный мотор — все без исключения машины оснащались лишь скромными моторами с нижним расположением распредвала объёмом 1,2 и 1,4 литра мощностью всего 60 и 70 лошадиных сил. Всего за два года было выпущено около двухсот машин, так что сегодня это настоящая редкость.
7. Fiat 124 Cabriolet C4 (Carrozzeria Touring)
Так случилось, что кабриолет на базе скромного Fiat 124 стал последней работой знаменитого ателье Carrozzeria Touring, основанного в 1926 году.
За сорок лет существования миланское ателье строило штучные кузова почти исключительно для машин элитных марок: Alfa Romeo, Ferrari, Maserati, Lamborghini, Lancia, Bristol, Lagonda и Aston Martin. Но в шестидесятые фирма столкнулась с финансовыми проблемами.
Сын основателя фирмы Карло Андерлони вместе с менеджером Серджио Рицци надеялись поправить дела при помощи сравнительно доступной модели, которую можно было бы собирать пусть и мелкими, но сериями.
В 1966 году, когда производство Fiat 124 только налаживали, они обратились на Fiat с просьбой — предоставить им один экземпляр новейшего седана, чтобы превратить его в комфортный четырехместный кабриолет. Идея была по максимуму сохранить «родные» детали кузова, чтобы снизить себестоимость кабриолета.
На первый взгляд, получившаяся машина выглядит просто как седан с отрезанной крышей. Но на самом деле у кабриолета есть целый ряд малозаметных отличий, придавших шик скромному Фиату. Так, лобовое стекло наклонили ради динамичного силуэта. Двери не только удлинили, но и сделали эффектную косую заднюю кромку. А для придания кузову жесткости высоту порогов нарастили вдвое.
Fiat 124 Cabriolet C4 дебютировал на Туринском автосалоне 1966 года — одновременно с заводской версией 124 Sport Spider. Машину прекрасно приняли: во время салона дилеры и индивидуальные покупатели разместили около тысячи заказов, и даже руководитель Фиата Джованни Аньелли благосклонно отозвался о кабриолете.
Но финансовые трудности не позволили компании наладить производство кабриолета, и в том же 1966 году ателье закрылось. Выставочная машина василькового цвета с 60-сильным мотором 1.2 так и осталась в единственном экземпляре. К счастью, Серджио Рицци сохранил её до наших дней — сейчас автомобиль можно увидеть в музее Бонфанти в городке Бассано-дель-Граппа на севере Италии. Кстати, в основе кабриолета один из первых серийных седанов «124» — так что это вообще одна из старейших машин этой модели!
8. Savio Fiat 124 Coupé
В отличие от фирм Pininfarina, Touring или Vignale, туринское ателье Savio никогда не было особенно известно, хотя и вело свою историю с 1914 года. В шестидесятые фирма была тесно связана с Фиатом — строила кузова для автобусов, выпускала кареты скорой помощи на основе фиатовских фургончиков, а в 1965-м запустила в производство утилитарный открытый автомобильчик Jungla на шасси Fiat 600, разработанный инженерным департаментом самого Фиата.
Кроме того, туринское ателье строило единичные образцы спортивных кузовов для фиатовских машин. Так, на туринском автосалоне 1968 года Carrozzeria Savio представила симпатичное купе 2+2 на шасси Fiat 124, созданное в сотрудничестве с бюро OTAS. Машина выделялась необычным силуэтом с вогнутой задней стойкой и, по всей видимости, была построена в единственном экземпляре — нам удалось найти лишь две фотографии.
9. Scioneri Fiat 124 Sport Coupé
Основным бизнесом мастерской Scioneri из Савильяно был кузовной ремонт и небольшой тюнинг — улучшение интерьера и внешний декор для недорогих заднемоторных Фиатов серии 500 и 600. Впрочем, Антонио Шионери занимался также переделкой серийных кузовов (например, предлагал четырёхдверную версию Fiat 600) и даже созданием полностью оригинальных. Несмотря на крохотные размеры своей компании, Шионери часто пользовался услугами лучших дизайнеров своего времени — например, Джованни Микелотти.
В числе проектов фирмы Scioneri — купе 2+2 на шасси Fiat 124, созданное в 1966 году. Об этой машине мало что известно. На фотографиях можно увидеть две разные машины — они отличаются как оформлением передка (с двумя и четырьмя фарами), так и кузовной штамповкой: формой задней стойки, дверей и ручек, расположением заправочной горловины. Это позволяет предположить, что фирма Scioneri выпустила как минимум две серии двухдверок на базе Fiat 124.
10. Fiat 124 Smart (Francis Lombardi)
Фирма бывшего лётчика и инженера Франсиса Ломбарди отличалась широким профилем: она превращала серийные Фиаты в спортивные купе, кабриолеты, универсалы, фургоны и даже многоместные лимузины. Популярной была конверсия под названием Lucciola: компактные двухдверные модели (600, 850, 127) переделывались в четырёхдверные. А самой заметной была клиновидная двухдверка Lombardi Grand Prix на шасси заднемоторного Fiat 850, продававшаяся под брендами Lombardi, OTAS и Abarth — её экспортировали даже в США. В 1963 году фирма прославилась, построив на базе Fiat 2300 лимузин со стеклянной крышей для папы Павла VI.
А вот построенное в 1966 году четырёхместное купе на шасси седана Fiat 124 не оставило сколько-нибудь заметного следа. Вероятно, дело в не по-итальянски заурядной внешности...
11. Bertone Fiat 124 S Coupé
Проект легендарного ателье Bertone, выполненный в 1972 году, отличался жёсткими угловатыми формами, которые вошли в моду в семидесятые. А пропорциями он удивительно напоминает Lamborghini Jarama, внешность которого в ателье Bertone создал Марчелло Гандини. Судя по форме крыши, кузов выполнен на каркасе серийного Fiat 124 Sport Coupé — возможно, как предложение о модернизации машины. Но, как известно, рестайлинг серийного купе в 1972 году был проведён минимальными затратами.
12. SEAT 1430 Coupé Inducar
Fiat 124 собирали по лицензии во многих странах мира, в частности — на заводе Seat в Испании: сперва под индексом Seat 1430, потом как Seat 124. Эта двухдверная машина родом как раз из Испании, но разработана не самим Сеатом, а одним из его подрядчиков — компанией Inducar, по собственной инициативе. Фирма из города Тарраса близ Барселоны выпускала четырёхдверные кузова для заднемоторных моделей Seat 800 и 850.
На первый взгляд, купе выглядит в точности как двухдверный вариант базового седана. Но в действительности вся верхняя часть кузова перекроена: ради динамичного силуэта передние и задние стойки кузова установлены более полого. Более того, боковые стекла вместе со стойками тоже заметно наклонены, хотя у серийного седана они стоят практически вертикально.
В 1970 году был изготовлен единственный прототип, который позже уничтожили. А Seat поставил на конвейер другую двухдверку — точную копию Fiat 124 Sport Coupe.
13. SEAT 1430 Fastback Serra
На фото — работа одного из самых известных кузовщиков Испании, барселонца Педро Серра. Машина, построенная на базе седана Seat 1430, выглядит в профиль как трёхдверный хэтчбек — задняя стойка крыши ниспадает прямо к задним фонарям. Но в действительности это двухдверное купе: багажник здесь отдельный, хотя его крышка и продолжает зрительно линию задней стойки. Передок машины полностью заимствован у серийного седана, но вот всё остальное — в чистом виде творчество Педро Серра: отличается и угол наклона передних стоек, и длина дверей, а у серийного Seat 1430 заимствованы лишь задние фонари и бампер.
Машину показали на автосалоне в Барселоне в 1971 году, но её дальнейшая судьба нам неизвестна. Похоже, что от машины осталось лишь несколько фотографий из испанских автожурналов тех лет... Кроме того, достоверно известно, что мастерская Serra построила ещё как минимум два кабриолета — на базе седана Seat 1430 и купе Seat 124 Sport Coupe.