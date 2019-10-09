О каких родственниках «Копейки» не подозревали советские автолюбители

В период с 1973 по 1976 год заводские гонщики Abarth брали призовые места в ряде престижных международных ралли — этапах Чемпионата Европы и мира. Например, в сезоне-1973 Ахим Вармбольд одержал победу на ралли Rajd Polski; Рауно Аалтонен в том же году был вторым на тяжелейшем греческом ралли Акрополис; Рафаэле Пинто в 1974-м выиграл ралли Португалия, а Маркку Ален — в 1975-м; в том же 1975-м Ханну Миккола и Маркку Ален взяли «серебро» и «бронзу» ралли Монте-Карло. Правда, на постоянной основе конкурировать с заводскими Ford Escort фиатовцам не позволял дефицит мощности.

3. Fiat 124 Sport Coupé / Seat 124 Sport

Спайдер был не единственным спортивным исполнением модели 124. Буквально через несколько месяцев после начала его производства на том же заводе Ривальта в Турине был развернут выпуск двухдверного купе Fiat 124 Sport Coupé (базовый седан выпускался на фабрике Линготто).

В отличие от спайдера, дизайн купе не стали отдавать на аутсорс — он создавался в фиатовском Центре Стиля. Им занимался Феличе Марио Боано — опытнейший кузовщик, успевший ещё в двадцатые поработать у Джованни Фарины в Stabilimenti Farina и в тридцатые — у его брата Баттисты «Пинин» Фарины в Pininfarina, купивший фирму Ghia в 1944 году и основавший собственный кузовной дом Carrozzeria Boano в 1954-м.