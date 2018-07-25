Запаска с секретом

Нынешний уровень автомобильных технологий вплотную приблизился к космическим: пара нажатий на смарт-ключ «семерки» BMW – и машина сама сможет припарковать себя в стесненном пространстве, не вынуждая водителя лишний сдавать норматив мастера спорта по художественной гимнастике. А как с трудностями парковки справлялись в пятидесятые годы? Была одна хитрость...

После промышленной революции, совершенной Генри Фордом, количество автомобилей в городах Америки начало расти в геометрической прогрессии. Но это еще полбеды – не только машин стало больше, но и сами машины стали ощутимо больше: политики, промышленники и преступники предпочитали крупные, мощные лимузины. Ну и автомобили «для простых смертных» тоже росли как на дрожжах – чтобы не отставать от старших братьев.

Инженер Брукс Уокер из Сан-Франциско, основатель компании Walker Research, одним из первых увидел в этой тенденции очевидную проблему: раз автомобилей становится больше, да и сами автомобили становятся больше, то при их парковке пространство (допустим, у обочины) нужно использовать максимально рационально, чтобы больше автомобилей смогли уместиться друг за другом. Впритирочку, так сказать.

Поскольку с усилителями рулей в те годы было не густо (да и сейчас параллельная парковка далеко не всем дается сразу), Уокер придумал альтернативное решение.

Свой замысел, названный Park Car, он изложил на бумаге и запатентовал 21 марта 1932 года. Суть изобретения сводилась к использованию пятого колеса (зачастую играющего роль запаски) в качестве инструмента «досылания» автомобиля в парковочную нишу. Иными словами, пятое колесо, расположенное сзади перпендикулярно боковым, поднимало заднюю часть автомобиля над землей и докидывало корму вправо-влево, облегчая параллельную парковку при узких проемах.

К сожалению, довоенный уровень технологий не позволял реализовать идею Уолкера до конца – прототипы разваливались после пары-тройки подъемов – однако полноценная возможность внедрить пятое колесо представилась чуть позже, уже в 1950-е годы. Взяв в корпоративном автопарке Cadillac, Брукс интегрировал свою систему в тяжелый лимузин и… успешно ее испытал – парковаться стало гораздо проще, а машина получила потрясающую маневренность, будучи способной выписывать круги в радиус собственной длины.

Работа системы «автоматической парковки» обеспечивалась за счет связи пятого (выдвигаемого) колеса c приводным валом одного из ведущих задних колес через цепь (позже – ремень). Опускание и подъем системы Car Park, в свою очередь, осуществлялись за счет гидравлики.

Система работала следующим образом: водитель «утыкался» в подходящую парковочную нишу передком автомобиля, с помощью дополнительных кнопок и рычага на торпедо поднимал корму над землей и переводил рычаг автоматической коробки передач в положение Drive. Нажатие на педаль акселератора «подвозило» корму к бордюру (двигало ее в правую сторону). Чтобы зад машины, в свою очередь, отъехал в сторону дороги, достаточно было включить передачу заднего хода и слегка нажать на газ. Торможение выдвигаемого колеса в системе, к слову, тоже работало, так что параллельная парковка становилась элементарной процедурой даже для совсем малоопытного водителя.

После «Кадиллака» Уокер опробовал систему и на Packard Cavalier, чье дополнительное колесо располагалось не в багажнике, скрадывая драгоценное место для поклажи, а перед задним бампером. Цепи на сей раз были заменены ремнями и опять же все работало без каких-либо нареканий.

Тем не менее, «Большая американская тройка» системой Уокера не заинтересовалась, сомневаясь в ее надежности. Плюс, подобный способ парковки довольно быстро убивал передние шины, что тоже говорило не в пользу «ассистента».

Брукс Уокер надеялся, что его детище станет массовым явлением (несмотря на довольно нескромную по тем временам цену для опции – 175 долларов), но в итоге продал лишь несколько десятков своих систем. Удивительно, но при регулярном обслуживании пятое парковочное колесо оказалось предельно надежным – тот самый Packard Cavalier, доработанный Уокером, жив по сей день, хотя в 2012 году чуть не сгорел в гараже рядом с воспламенившимся домом. Разумеется, по ряду причин к парковочной системе Уокера человечество уже никогда не вернется. Но, согласитесь, она была не так плоха, и свой шанс заслужила. \m

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