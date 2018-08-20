Двухмоторный «Жук» — гроза суперкаров

Откатав намеченную программу в Старом Свете, Эмерсон вернулся домой и осенью 1969 года. В это время его родина готовилась принимать гонку «1000 километров Гуанабары» — престижнейшее соревнование на выносливость, которое проходило в ноябре. Поскольку делать и Эмерсону, и Уилсону было особо нечего, братья приняли решение участвовать – и это буквально за пару месяцев до старта!

Оставалась одна проблема – найти машину для выступления. Нужно было что-то достаточно мощное, так как в списке участников были заявлены и Ford GT40, и Alfa Romeo T33, и Lola T70, и другие спортпрототипы. Соотнеся бюджет и собственные возможности, было решено строить болид самостоятельно. На базе Volkswagen Beetle.

Почему выбор пал именно на «Жука»? Он был конструктивно прост, доступен, а запчастей на него в Бразилии уже тогда был вагон и маленькая тележка. Помимо братьев Фиттипальди, в авантюрный проект включились Нельсон Брицци и Ричард Дивилла, которые позднее приложат свою руку к автомобилям Ligier и Nismo соответственно.