Конец галантной эпохи

История Mitsubishi Concept-ZT, который мог вернуть нам Galant

До того, как стать моделью сугубо для американского рынка, Mitsubishi Galant был одним из самых выразительных седанов японского производства: акулья морда вкупе со взвешенными пропорциями серьезно выделяли его на фоне других машин из Страны восходящего солнца. Модель пользовалась большой популярностью в Европе. Осознавая это, в Mitsubishi решили вернуть Galant к его корням — тем более что новый стиль, заданный десятым Лансером, очень этому способствовал. Увы, дальше одного концепт-кара дело не продвинулось.