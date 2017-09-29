Кто круче – немцы или британцы? Мы спросили об этом автомобильных шеф-дизайнеров

Азиатский автомобильный дизайн продолжает искать собственную самоидентичность, французы, итальянцы и американцы наживаются на собственном прошлом, но, кажется, играют в собственной лиге, и только немцы с британцами обладают по-настоящему крепкой дизайнерской школой, которая претендует на глобальную любовь и экспансию. Кто же круче? На Франкфуртском автосалоне мы спрашивали об этом самих шеф-дизайнеров марок. В ролях: Ян Каллум (Jaguar) Горден Вагенер (Mercedes-Benz), Марк Лихте (Audi), Джерри Макговерн (Range Rover).

Британцы в этой схватке выглядят более свободными в поступках и суждениях. Сперва они берут кусок пластилина и лепят, что им нравится, а уже потом пытаются подогнать под получившееся чудо миллиметры запаса в ногах задних пассажиров и литры объема багажника – настоящее сумасшествие по меркам немцев.