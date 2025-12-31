Главные события 2025 года по версии «Мотора»

## Иномарка года: Belgee

В 2025 году Belgee периодически становился лидером российского рынка среди иномарок. Напомним, что сейчас покупателям доступны седан S50, а также кроссоверы X50 и X70 (все три модели выпускаются белорусским заводом «Белджи»).

Так, в ноябре целых 6,5% пришлось на белорусско-китайскую марку, а годом ранее бренд имел охват на уровне лишь 2,6% рынка. В последний месяц осени связка Geely (9672 шт.) плюс Belgee (8328 шт.) дала 18 тысяч машин, что соответствует продажам Haval.