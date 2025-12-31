Главные события 2025 года по версии «Мотора»
## Иномарка года: Belgee
В 2025 году Belgee периодически становился лидером российского рынка среди иномарок. Напомним, что сейчас покупателям доступны седан S50, а также кроссоверы X50 и X70 (все три модели выпускаются белорусским заводом «Белджи»).
Так, в ноябре целых 6,5% пришлось на белорусско-китайскую марку, а годом ранее бренд имел охват на уровне лишь 2,6% рынка. В последний месяц осени связка Geely (9672 шт.) плюс Belgee (8328 шт.) дала 18 тысяч машин, что соответствует продажам Haval.
## Премьера года: Lada Iskra
В Тольятти 19 апреля стартовал выпуск нового автомобиля Lada Iskra. В её основе лежит платформа CMF, которая досталась марке Lada из ассортимента альянса Renault-Nissan. Но европейские комплектующие (по понятным причинам) пришлось заменить другими.
Машина получила атмосферные моторы объёмом 1,6 л, которые будут выдавать 90 и 106 л.с. Со старшим агрегатом состыкуют шестиступенчатую «механику» и клиноременный вариатор. Длина седана — 4333, ширина — 1777, высота — 1517 мм, а размерность колёсной базы — 2603.
## Событие года: повышение утильсбора
Долгое время российские власти позволяли россиянам ввозить автомобили для личного пользования, уплачивая льготную ставку утильсбора — 3400 рублей за новую машину. Но 1 декабря тарифы стали совершенно иными, а льготы сохранились только для техники, чья мощность менее 160 л.с.
В выборку самых популярных импортных автомобилей, пострадавших от реформы, попали отнюдь не только премиальные модели. Бестселлер — Geely Xingue L, то есть Monjaro, который, по замыслу Минпромторга, выгодно будет покупать только через «официалов».
## Перезапуск года: автозавод «АГР»
Российский производитель AGR, известный сборкой автомобилей Solaris, начал выпуск автомобилей под специально созданным брендом Tenet. Этой компании среди прочего принадлежит бывший завод компании Volkswagen под Калугой, где как раз обосновалась новая марка.
Модели российскому автопроизводителю передал китайский концерн Chery, поэтому Tenet T4 — это переименованный Chery Tiggo T4. Правда, если «исходник» предлагал только передний привод, то новичок также готов предоставить покупателю полноприводную трансмиссию.
## Неожиданность года: старт продаж Lixiang
С весны 2022 года обеспеченная российская публика распробовала большие гибридные кроссоверы доселе неизвестной марки Lixiang. Для серых дилеров, торгующих такими машинами, особенно успешным выдался 2024 год, когда 2было продано более 23 тысяч автомобилей.
В 2025-м китайская государственная фирма Sinomach решила наладить официальные поставки. Машины прошли сертификацию, так что уже скоро начнутся официальные продажи: с русификацией медиасистемы, полноценной гарантией и другими приятными бонусами.