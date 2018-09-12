Немецкий Evolution

Но на самом деле это уникальная машина от заводского отделения Volkswagen Motorsport. Она могла стать такой же легендой, как Lancia Delta Integrale или Mitsubishi Lancer Evolution. Могла, но не стала — концерн Volkswagen отказался от участия в чемпионате мира по ралли. Триумфальный приход немецкой команды в WRC состоялся только в наши дни.

Конкурент для Лянчи и Subaru

В начале девяностых менеджмент компании собирался участвовать в чемпионате мира по ралли. В те годы за победу в абсолютном зачете сражались гонщики на полноприводных турбомашинах так называемой группы A: Lancia Delta HF Integrale, Toyota Celica GT-Four, Subaru Impreza, Mitsubishi Galant VR-4, Nissan Sunny GTi-R.