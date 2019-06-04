Каким мы запомним Ники Лауду

Авантюризм? Не то слово! И это — человек, которого за расчетливость потом называли «компьютером за рулём».

Деньги в итоге не понадобились: уже на тестах Лауда оказался быстрее своих коллег по команде, а в Монако не только квалифицировался шестым, но и умудрился прорваться на третью позицию в гонке, вплоть до поломки коробки передач удерживая позади Ferrari Жаки Икса. После этого Лауду повысили в команде и не только гарантировали бесплатные выступления до конца года, но и подписали контракт на сезон-1974.

Оживил Ferrari

Но главное, что после той гонки в Монако Лауду позвали в Ferrari: его выступление привлекло внимание самого Энцо Феррари!

«Тогда мне помогала секретарша моего двоюродного брата. Мы с ней подшучивали друг на другом — я говорил: «Дай знать, когда позвонят из Ferrari». И вот, в понедельник после Гран-При Монако она мне говорит, что звонили из Ferrari. Я ей конечно не поверил. Но она настаивала, что на том конце провода был (ассистент Энцо Феррари) Лука ди Монтеземоло. Я перезвонил, и услышал, что меня хочет видеть Старик».