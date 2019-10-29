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9:57

Культовые «слепые» автомобили

Вспоминаем самые яркие модели эпохи машин со скрытыми фарами

Автолюбители могут вечно спорить, какой кузов «Скайлайна» самый крутой, права ли была Toyota, заменив классический 2JZ агрегатом от BMW и насколько оправдано было появление у рестайлинговой «Октавии» двойных фар, явно вдохновленных вы-сами-знаете-какой-маркой. Но в одном даже самые заядлые скептики соглашаются: поднимающиеся фары — самая милая деталь, когда-либо созданная руками автопроизводителей, и по ней до сих пор ностальгируют даже сторонники электрификации и перехода на автономное вождение.