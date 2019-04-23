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9:00

Когда появились люксовые внедорожники?

Изучаем эволюцию самых роскошных машин для пересеченной местности

Внедорожными моделями обзавелись практически все люксовые марки: Bentley, Lamborghini, Maserati и даже Rolls-Royce. На очереди Ferrari и Aston Martin. Несколько ранее кроссоверы появились у всех премиум-марок: последними сдались Jaguar и Alfa Romeo. Но ведь были времена, когда Cadillac, Audi, BMW и даже Mercedes-Benz повышенной проходимости не были чем-то обыденным. Мы постарались проследить путь, по которому утилитарные модели для бездорожья пробрались в строптивое царство предметов роскоши. Он начинается в довоенную эпоху…

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