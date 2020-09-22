Как собирают самые популярные иномарки в России

Завод Hyundai в Санкт-Петербурге отмечает 10-летие

В предпоследнюю неделю сентября 2020 года завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» в Санкт-Петербурге празднует десятилетний юбилей. Именно тут собирают самые популярные иномарки на российском рынке: Hyundai Creta, Kia Rio и Hyundai Solaris. С самого начала здесь запустили не крупноузловую «отверточную» сборку, а производство полного цикла со штамповкой, сваркой и окраской кузовов. Мы посетили петербургское предприятие и выяснили, как производятся самые востребованные у россиян иномарки, а также посмотрели на юбилейную версию «Соляриса».