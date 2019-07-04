Памяти Ли Якокки

Однажды Ли Якокка отправился в Канаду и потерял там сон. Дело было то ли в климате, то ли в кленовом сиропе, но в одну из бессонных ночей он и придумал автомобиль-панацею. Идея была простой: концерн уже выпускал популярное роскошное купе — Ford Thunderbird. Все, что ему требовалось для превращения в спасителя Lincoln – это представительный дизайн, мощный мотор и внушительный список опций.

Якокка среди ночи позвонил вице-президенту по дизайну Джину Бордианту и сказал: «Поставьте решетку радиатора от Rolls-Royce на Thunderbird!». Так появился Mark III. Конечно, от T-Bird он отличался не только решеткой, но в итоге создание флагмана всего концерна обошлось всего в 30 миллионов долларов — меньше 300 миллионов на современные деньги. Благодаря этому, на каждом купе Lincoln зарабатывал 2000 долларов. И это при стартовой цене автомобиля в 6585 долларов! Даже при прежних скромных объемах это позволило сделать продажу Lincoln прибыльным делом. Но оказалось, что американцам нужен был как раз Ford с пафосом британского аристократа. Рынок принял Mark III с распростертыми объятиями. «Марк» продавался лучше Eldorado, и Lincoln впервые за десятилетия опередил Cadillac!

Подвиг IV

Спасение Mercury

Начиная с конца 50-х продажи всех брендов среднего ценового диапазона стали падать. В Chrysler и вовсе решили прикрыть свое отделение De Soto. Угроза нависла и над Mercury — нужно было принимать срочные меры, и Якокка снова нашел выход. «Что нужно клиентам? — рассуждал он, — Автомобиль, который был бы лишь слегка дороже Ford, но выглядел почти как Lincoln». Все должны видеть, что парень на Mercury — пусть и не обклеивающий стены лишними долларами богатей, но и не бедняк с окраины.