История Bentley Blower

Уолтер Оуэн Бентли сопротивлялся до последнего. «Оснастить двигатель нагнетателем, означает — извратить его дизайн и навредить динамике… Мне категорически не нравится столь банальный способ увеличения мощности, это идет вразрез с моими инженерными принципами» — кавалер ордена Британской Империи был неумолим и, разумеется, не хотел тратить и пенни на подобные эксперименты.
Но, как говорится, не было бы счастья... В ту пору финансами фирмы рулил миллионер и увлеченный автогонщик Вулф Барнато, спасший в 1926 году задыхающуюся компанию от разорения. Поддавшись уговорам одного из самых успешных заводских пилотов Сэра Генри Биркина, настаивавшего на том, что команде требуется более скоростная техника, Барнато согласился профинансировать строительство пятидесяти экземпляров новой спортивной модели. Меньшего количества было недостаточно для участия в гонках серийных автомобилей.
Вооружение 4,5-литрового двигателя нагнетателем было поручено Амхерсту Виллерсу. Ранее он сконструировал 500-сильный Napier-Campbell Blue Bird — автомобиль, установивший в 1927 году мировой рекорд наземной скорости на отметке 281 км/ч. Благодаря стараниям Виллерса Blower легко узнать по расположенному перед радиатором компрессору. Интересно, что его расположение продиктовано вовсе не техническими соображениями (например, для лучшего охлаждения), а эстетическими. Инженер и по совместительству художник-портретист считал, что моторный отсек с расположенным в нем нагнетателем выглядел бы не совсем опрятно.
А вот все остальное было сделано точно по учебнику. Двигатель получил оригинальный блок цилиндров, новые поршни, усиленные шатуны, масляный насос, картер большей емкости и коленчатый вал с противовесами. Все эти мероприятия позволили выжать из рядной «четверки» 175 лошадиных сил — это минимум на 65 «лошадок» больше, чем у атмосферной версии.
Машина была представлена публике на лондонском автошоу в октябре 1929 года, а уже зимой первые покупатели получили свои экземпляры. Цена голого шасси составляла 1150 фунтов, то бишь, на сотню дороже «тележки» с безнаддувным мотором. Подавляющее большинство клиентов пожелали одеть Blower в открытые кузова, основным изготовителем которых была фирма Vanden Plas. И только пятеро энтузиастов приобрели варианты с жесткой крышей. Последние были существенно дороже. Один из них, 4-местный турер, стоил 1720 фунтов.
Увы, задуманный, как эффективное и сокрушающее соперников оружие, 4 ½-litre Supercharged немногого добился в гонках. Да, в умелых руках Blower мог разгоняться до 120 миль в час. Не очень круто по нынешним меркам, но для тридцатых годов прошлого века и транспортного средства с аэродинамикой камина и подвеской на эллиптических рессорах это была потрясающая скорость. Настолько большая, что на протяжении двух лет никто из конкурентов не мог побить установленный Bentley рекорд на кольце Брукландс.
Однако при столь незаурядных спринтерских качествах спортсмен редко добирался до финиша. Разорванные покрышки, течи топлива и масла, приводившие к возгораниям, обрыв шатуна, неоднократные поломки деталей подвески... Словно какой-то технический бог не желал видеть Blower в победителях. Его лучший результат — второе место в абсолютном зачете, позади извечного соперника Bugatti, завоеванное в 1930 году на французском Гран-При.
Уже год спустя фирма Уолтера Оуэна Бентли обанкротилась и обрела новых хозяев — перешла под контроль Rolls-Royce. Последний 4 ½-litre Supercharged был передан владельцам в начале 1933 года, буквально накануне появления новой породы Bentley — «бесшумных спортивных автомобилей». Они были совершеннее и значительно быстрее, но в отличие от своих старших родственников, запросто могли жить без гонок.
Удивительно, какую шутку судьба сыграла с компрессорным Blower: модель 4 ½-litre выиграла 24 часа Ле-Мана в 1928 году, но это была атмосферная версия, а вовсе не Supercharged. Затем Bentley Boys одержали еще две победы подряд — в 1929 и 1930 году. И в обоих случаях за рулем был Вулф Барнато (его напарниками стали Бернард Рубин и Генри Биркин) — человек, лично «продавивший» приводные нагнетатели для автомобилей Bentley. Вот только первое место команде Bentley дважды принесли модификации Speed Six — самые быстрые версии модели 6½ Litre. Да-да, как видно из индекса, объем двигателя (теперь это была рядная «шестерка») увеличили на два литра, как изначально считал правильным Уолтер Оуэн Бентли.