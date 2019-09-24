История Bentley Blower

Уолтер Оуэн Бентли сопротивлялся до последнего. «Оснастить двигатель нагнетателем, означает — извратить его дизайн и навредить динамике… Мне категорически не нравится столь банальный способ увеличения мощности, это идет вразрез с моими инженерными принципами» — кавалер ордена Британской Империи был неумолим и, разумеется, не хотел тратить и пенни на подобные эксперименты.

Но, как говорится, не было бы счастья... В ту пору финансами фирмы рулил миллионер и увлеченный автогонщик Вулф Барнато, спасший в 1926 году задыхающуюся компанию от разорения. Поддавшись уговорам одного из самых успешных заводских пилотов Сэра Генри Биркина, настаивавшего на том, что команде требуется более скоростная техника, Барнато согласился профинансировать строительство пятидесяти экземпляров новой спортивной модели. Меньшего количества было недостаточно для участия в гонках серийных автомобилей.