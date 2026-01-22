У гибридного флагмана марки нашёлся серьёзный конструктивный просчёт

Как новые Zeekr 9X превращаются в недвижимость за 12 млн рублейУ гибридного флагмана марки нашёлся серьёзный конструктивный просчёт
Zeekr 9X — это флагман китайской марки. Он стал первым последовательно-параллельным гибридом бренда. Под капотом установлен двухлитровый турбомотор разработки Volvo, который выдает 279 л.с., а к передним колёсам подключается через трёхступенчатую автоматическую трансмиссию.
В базовой версии Max автомобиль оборудован двумя электромоторами с суммарной отдачей 897 л.с. Как рассказал журналу Motor один из московских дилеров автомобилей Zeekr, это самый популярный вариант среди россиян, так как для управления достаточно водительских права легковой категории В.
На домашнем рынке машины начали выдавать клиентам 30 сентября прошлого года, а в ноябре первые экземпляры добрались до России благодаря «параллельным» импортёрам (напомним, что марка Zeekr не представлена на рынке РФ официально).
В Китае такой кроссовер стоит от 440 тыс. юаней (4,9 млн рублей), но российские продавцы просят от 8 до 9 млн рублей, плюс покупателю предстоит оплатить 3,2 млн утильсбора. Итого актуальная стоимость флагманского «Зикра» составляет около 11−12 млн рублей.
«Учитывая откровенно высокую стоимость, мы удивлены, что автомобиль пользуется неожиданно хорошим спросом. Его охотно приобретают те, кто прежде ездил на флагманских BMW, Mercedes и других машинах премиум-марок», — уточнил журналу Motor другой столичный поставщик Zeekr, пожелавший остаться неизвестным.
Первый блин
Увы, но первый гибридный блин, видимо, оказался комом. В абсолютно новых кроссоверах трескается корпус заднего мотор-редуктора.
«За три недели января из разных источников мы насчитали больше десяти таких случаев по всей стране», — сообщил собеседник редакции.
Важно отметить, что опрошенные журналом Motor сотрудники компаний, занимающихся продажами, русификацией и ремонтом автомобилей китайского происхождения, попросили не упоминать названия дилерских холдингов: «Нам эти „Зикры“ продавать, поэтому никаких официальных комментариев».
Что касается самой поломки, то при резких ускорения на мотор-редуктор при значительно возрастает нагрузка на скручивание, из-за чего магниевый корпус покрывается трещинами: о том, что узел потерял герметичность, владелец машины узнаёт по розовым потёкам антифриза под автомобилем.
Журнал Motor отправил запрос поставщику запасных частей для китайских автомобилей. Новый редуктор из наличия стоит 750 тыс. рублей. Если заказать узел из КНР, цена составит 580 тыс., но срок ожидания составляет 15−25 дней.
При этом хозяева премиальных кроссоверов нашли более бюджетный выход. Так, некоторые мастерские начали предлагать сварку и усиление треснувших корпусов. Стоимость работ оставляет от 30 до 50 тыс. рублей, но важно, чтобы мастер обладал навыками сварки магниевых сплавов.
Заводской брак?
«Это больше похоже на банальный конструктивный просчёт: редуктор имеет всего четыре точки крепления, а потому испытывает серьёзные скручивающие нагрузки. И говорить, что усиление узла сваркой решит проблему, пока рано», — считает один из собеседников журнала Motor.
Компания Zeekr пока не объявляла отзывную кампанию по этой неисправности. Впрочем, так как российские покупатели приобретали кроссоверы по системе параллельного импорта, даже если отзыв будет объявлен, хозяева машин не смогут бесплатно отремонтировать их.
«Тем, кто решит купить именно 9X, мы советуем оформить страховку, заменяющую гарантию. Кроме того, крупные продавцы сейчас раздумывают над тем, чтобы превентивно усиливать мотор-редукторы на новых машинах», — дал совет анонимный источник редакции.
И владельцы, и продавцы машин оказались обескуражены сложившейся ситуацией: марка Zeekr является подразделением компании Zhejiang Geely Holding Group, то есть имеет серьёзную инженерную поддержку, а сами магниевые редукторы не считаются экзотикой.
В соцсети Douyin (это китайский аналог TikTok) также можно найти несколько случаев поломки новых Zeekr 9X, то есть выявленная проблема не является сугубо локальной. И сейчас российские коллеги по несчастью ждут новостей, как себя поведёт автопроизводитель.