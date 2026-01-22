У гибридного флагмана марки нашёлся серьёзный конструктивный просчёт

Zeekr 9X — это флагман китайской марки. Он стал первым последовательно-параллельным гибридом бренда. Под капотом установлен двухлитровый турбомотор разработки Volvo, который выдает 279 л.с., а к передним колёсам подключается через трёхступенчатую автоматическую трансмиссию.

В базовой версии Max автомобиль оборудован двумя электромоторами с суммарной отдачей 897 л.с. Как рассказал журналу Motor один из московских дилеров автомобилей Zeekr, это самый популярный вариант среди россиян, так как для управления достаточно водительских права легковой категории В.

На домашнем рынке машины начали выдавать клиентам 30 сентября прошлого года, а в ноябре первые экземпляры добрались до России благодаря «параллельным» импортёрам (напомним, что марка Zeekr не представлена на рынке РФ официально).