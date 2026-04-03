Льготный утильсбор для физических лиц, ввозящих автомобиль для личного пользования, составляет всего 3 400 рублей для новой машины и 5 200 рублей для машины старше трёх лет.

При перепродаже такого автомобиля в течение 12 месяцев с даты оформления таможенного приходного ордера (а не с момента постановки на учёт) льготная ставка заменяется на коммерческую, которая может достигать нескольких сотен тысяч рублей.

По данным ФТС, доначисление может коснуться как продавца, так и конечного покупателя.

О масштабах проблемы

В 2024 году по итогам таможенных проверок сумма доначислений утильсбора физическим лицам составила 535,9 млн рублей. В 2025 году таможня начала массово аннулировать электронные паспорта транспортных средств (ЭПТС) на автомобили, ввезённые по параллельному импорту, если в документах находили несостыковки. Встречались случаи, когда за временный ввоз человеку доначисляли платежи на десятки миллионов рублей, вплоть до суммы свыше 20 млн.