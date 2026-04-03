Как россиян кидают на деньги при покупке машин
Владелец автомобиля, ввезённого в Россию по параллельному импорту и выгодно купленного, может столкнуться с необходимостью доплатить сотни тысяч и миллионы рублей таможенной пошлины и утильсбора, если продавец, который машину ввёз и перепродал, растаможил её с нарушениями, рассказал журналу Motor руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков.
Не так растаможили
«В последнее время, в связи с большим количеством автомобилей, ввезённых по параллельному импорту, на таможне довольно часто проходят проверки автомобилей, выпущенных в свободное обращение. Этим на таможне занимается специальное подразделение, и если автомобиль был ввезён первым владельцем для личного пользования, но перепродан менее чем через год, на него начисляют коммерческий утильсбор», — пояснил Шелков.
Льготный утильсбор для физических лиц, ввозящих автомобиль для личного пользования, составляет всего 3 400 рублей для новой машины и 5 200 рублей для машины старше трёх лет.
При перепродаже такого автомобиля в течение 12 месяцев с даты оформления таможенного приходного ордера (а не с момента постановки на учёт) льготная ставка заменяется на коммерческую, которая может достигать нескольких сотен тысяч рублей.
По данным ФТС, доначисление может коснуться как продавца, так и конечного покупателя.
О масштабах проблемы
В 2024 году по итогам таможенных проверок сумма доначислений утильсбора физическим лицам составила 535,9 млн рублей. В 2025 году таможня начала массово аннулировать электронные паспорта транспортных средств (ЭПТС) на автомобили, ввезённые по параллельному импорту, если в документах находили несостыковки. Встречались случаи, когда за временный ввоз человеку доначисляли платежи на десятки миллионов рублей, вплоть до суммы свыше 20 млн.
По его словам, также нередки случаи, когда машины, ввезённые в Россию из-за рубежа, оформлялись по поддельным документам и растаможивались не как новые (в возрасте до 3 лет), а как подержанные (от 3 до 5 лет) для занижения платежей. В случае если после дополнительной проверки таможня выявит нарушения с оформлением, у автомобиля будет аннулирован электронный паспорт транспортного средства (ЭПТС) и решать проблему с выплатой недоимок придётся нынешнему владельцу автомобиля.
Афера с завышением возраста автомобиля и переклеиванием маркировочной таблички на нём, чтобы растаможить машину как подержанную, а не новую, в основном практикуется на машинах, ввозимых из Китая, уточнил автокриминалист.
Кредит не отдали, машину продали
Ситуация, когда гражданин покупает автомобиль в кредит, не может его выплатить и продаёт заложенную банку машину, по-прежнему распространена, указал Шелков. В таком случае покупатель, отдавший деньги недобросовестному продавцу, их потеряет, а банк заберёт у него машину в счёт непогашенного долга.
«При покупке автомобиля его необходимо обязательно проверять через общедоступный реестр залогов на сайте Федеральной нотариальной палаты. Можно также обратиться к нотариусу за выпиской из этого реестра — о том, что машина в нём не числится», — посоветовал Шелков.
Также нередко граждане и юридические лица стремятся быстро и недорого продать автомобиль перед вхождением в процедуру банкротства, чтобы его не изъяли за долги, поэтому автомобиль по VIN-номеру и продавца необходимо проверять и через сайт арбитражного суда, добавил он.
Популярные группы и дипфейки автоэкспертов
МВД России регулярно раскрывает мошеннические схемы, по которым злоумышленники обманывают на десятки миллионов рублей россиян, желающих выгодно приобрести машину. Так, в марте 2026 года житель Бурятии потерял 3,6 млн рублей.
Он нашёл в мессенджере группу по продаже автомобилей, в надёжности которой его убедило большое количество подписчиков. В результате злоумышленники поэтапно выманили у него крупную сумму денег: 487 тыс. рублей якобы на оплату таможенной пошлины, 1,2 млн — за сам автомобиль, 713 тыс. рублей — за утилизационный сбор и ещё около 1,7 млн рублей под надуманными предлогами. В результате выяснилось, что компания, от имени которой действовали мошенники, не занимается продажей машин через мессенджеры.
В августе 2025 года пресс-служба МВД сообщила о том, что мошенники стали использовать искусственный интеллект для создания поддельных видеороликов от лица известных блогеров и автоэкспертов.
В качестве методов давления на доверчивого покупателя используется искусственный ажиотаж и давление, а также заниженные цены на автомобили.
Мошеннические автосалоны
Популярной в России остаётся и схема с мошенническими автосалонами, в которых гражданам предлагают по объявлениям машины по заниженной цене, а при визите в салон оказывается, что такой машины нет в наличии. В результате доверчивых граждан вынуждают согласиться купить более дорогой автомобиль, а недостающую сумму взять в кредит под высокие проценты.
Поддельные документы
Покупка автомобиля у перекупщика, не поставившего машину на учёт на своё имя, также несёт для покупателя существенные риски: машина может оказаться просто угнанной, а договор купли-продажи, составленный в простой письменной форме, — поддельным.
В частности, в марте 2026 года ГУ МВД по Нижегородской области разоблачило злоумышленника, который продал автомобиль своей знакомой. Владелице Opel Astra он сказал, что машина нуждается в ремонте, а сам заполнил от её имени договор купли-продажи и продал машину третьему лицу. В результате машину изъяли у покупателя. Вырученные за Opel деньги недобросовестный продавец успел потратить.
«Идеальная сделка выглядит следующим образом: машину продаёт собственник, она на его имя зарегистрирована в ГИБДД, он лично присутствует на сделке, предъявляет паспорт, который покупатель имеет возможность проверить по базе данных МВД на действительность. Также необходимо проверить ЭПТС и СТС на машину. Затем продавец лично подписывает договор. Можно такие сделки проводить через нотариальную доверенность, но также после её проверки», — заключил глава «Автокриминалиста» Максим Шелков.