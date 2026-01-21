Какие Audi, BMW и VW можно привезти из Китая и Южной Кореи по льготному тарифу «утиля»

Сильнее всего на рынок машин, ввозимых в страну по альтернативным каналам импорта, повлияла привязка расчета утилизационного сбора к мощности двигателя (свыше 160 л.с. –заградительные тарифы), а не только к рабочему объему. Вместо 3,4 тыс. рублей для машины в возрасте до трех лет и 5,2 тыс. рублей для подержанной свыше 3 лет частникам теперь предлагается платить сотни тысяч и миллионы рублей утильсбора, и это не считая таможенных пошлин.

Впрочем, продавцы и доставщики автомобилей с пробегом из-за рубежа уже сумели переориентироваться на доставку автомобилей, которые проходят заветную планку в 160 сил, вдобавок они «удобоваримы» для клиентов по цене. В основном речь идет про компактные кроссоверы.

Hyundai

При ввозе из Южной Кореи субкомпактный кроссовер Hyundai Venue с мотором 1.6 на 123 л.с. обойдется в 2,2 млн рублей с учетом пошлин и сборов, а также доставки до Москвы. Речь идет о подержанном автомобиле 2021−2022 года выпуска в отличном состоянии.

Кроссовер Venue отличается увеличенным дорожным просветом, хорошей обзорностью и простыми проверенными агрегатами: атмосферным двигателем и шестиступенчатым гидромеханическим автоматом. Тем же тандемом оснащен седан Hyundai Elantra (Avante на корейском рынке). Трехлетний автомобиль обойдется ориентировочно в 2,3 млн рублей.

«Проходным» остается и более крупный седан Sonata, хорошо знакомый россиянам. С мотором 2.0 на газовом топливе он развивает 146 л.с. и попадает под льготные ставки утильсбора для частников. Чтобы заказать такую машину, нужно располагать суммой порядка 2,5 млн рублей.

Kia

С бюджетом 2,2−2,4 млн рублей можно привезти из-за границы «под ключ» корейские седаны Kia K3 и K5. Под капотом более компактного K3 — тот же атмосферный мотор 1.6 на 123 л.с. с вариатором, что и у Hyundai Elantra. Укладывается по мощности в рамки льготного утильсбора и газовая версия Kia K5 с мотором 2.0. Ориентировочный бюджет — 2,2−2,5 млн рублей.

Четырехлетний хетчбэк Kia Morning (в России продавался как Picanto) стоит около 1,5 млн рублей с доставкой и таможенной очисткой в Москве. Компактвэн Kia Ray с аналогичным 1,0-литровым мотором мощностью 76 л.с. обойдется на 150 тыс. рублей дороже.

Дизельный кроссовер Kia Seltos с мотором 1.6 укладывается в бюджет 2,3 млн рублей, но для его рестайлинговой версии с бензиновым 2.0 потребуется уже 2,8 млн рублей. С 2021 года Seltos для корейского рынка представляет собой глобальную модель, построенную на той же платформе, что и Hyundai Creta. До этого он был крупнее глобальной версии и базировался на платформе Hyundai Tucson.

Peugeot и Renault

Сравнительно доступными остаются цены на продукцию французских марок. Бюджет покупки подержанного кроссовера Peugeot 3008 с бензиновым мотором или дизелем мощностью 130 л.с. составляет 2,3 млн рублей с учетом доставки и растаможки. Седан Peugeot 508 образца 2021−2022 года выпуска с теми же агрегатами обойдется дешевле – в среднем 2,15 млн рублей.

Корейскую копию Renault Arkana под названием Samsung XM3 можно приобрести и вовсе за 1,85 млн рублей, Samsung QM6 (аналог знакомого россиянам Renault Koleos) – за 2,5 млн рублей.

Volkswagen, Audi и BMW

После введения заградительного утильсбора возник повышенный спрос на подержанные машины немецких марок с дизелем 2.0, который укладывается по мощности в установленные рамки, рассказал журналу Motor основатель компании «РоговМобиль» (занимается поставками автомобилей из Японии и Южной Кореи) Дмитрий Рогов.

«Заказывают Volkswagen Golf (2,9 млн рублей), Tiguan (3,3 млн рублей), Audi Q3 (3,5 млн рублей). Очень большим спросом пользуется BMW X1 нового поколения, их все выкупили, люди готовы ждать несколько месяцев своей очереди. Он чемпион и по подорожанию. Если в декабре 2025 года такой автомобиль можно было купить за 3,8−4 млн рублей, то сейчас — 4,5 млн рублей», – привел примеры Рогов.

По его словам, в бюджетном сегменте с моторами до 160 л.с. россияне не интересуются китайскими машинами, но на более дорогие кроссоверы, такие как Geely Mongaro, Zeekr или Lixiang, небольшой спрос сохранился.

При доставки из Китая стабильным спросом у россиян пользуется продукция японских брендов местной сборки. Прежде всего, это Toyota и Mazda, а также немецкие Volkswagen, Skoda и Audi. «Китайский» дизельный Tiguan с мотором 2.0 в нынешних рыночных реалиях укладывается в бюджет 3,3 млн рублей, Audi Q3 с аналогичным двигателем – в 3,5 млн рублей.

«У Mazda есть удачный атмосферный мотор 2.0 с классическим „автоматом“: с ним покупают кроссоверы CX-5 и седаны Mazda 3. Здесь все сошлось, за этими машинами гоняются, и даже огромный китайский рынок чувствует повышенный спрос на них со стороны россиян», – заключил Рогов.