Какие автомобили можно привезти в Россию за 2,5 млн рублей
Nissan Qashqai
Второе поколение кроссовера Nissan Qashqai продолжают выпускать в Китае на совместном предприятии Dongfeng и Nissan. До 2022 года этот кроссовер производили в России на заводе компании в Санкт-Петербурге.
Внешне этот Qashqai отличается от европейской версии дизайном передней части — после очередного рестайлинга она стала массивнее и чем-то напоминает Hyundai Tucson четвертого поколения. Под капотом – привычный для российского покупателя атмосферный мотор 2.0 на 140 л.с., который работает в паре с вариатором. В Россию такие автомобили поставщики предлагают привезти по цене 2,3-2,5 млн рублей. Мощность двигателя позволяет физлицу уплатить за такую машину символическую сумму утильсбора в 3,4 тыс. рублей.
Volkswagen Tharu XR
Volkswagen Tharu XR выпускается на совместном предприятии SAIC-Volkswagen и ориентирован на молодежную аудиторию. Длина кроссовера 4355 мм, колесная база – 2651 мм. Для ввоза в Россию актуальны кроссоверы с двумя вариантами силовых установок.
Базовая оснащается атмосферным мотором 1.5 мощностью 110 л.с., который работает в паре с гидромеханическим шестиступенчатым автоматом. Такие автомобили предлагаются в России по цене 2-2,5 млн рублей. Подходит под льготный утильсбор при частном ввозе и модификация с турбомотором 1.5 на 160 л.с. и семиступенчатым «роботом» DSG, но такой Tharu XR выходит за пределы бюджета в 2,5 млн рублей.
Renault Arkana
С китайского рынка также можно привезти новый Renault Arkana, который построен на той же платформе, что и Nissan Qashqai. Автомобиль с турбомотором 1.6 на 143 л.с. и гибридной трансмиссией укладывается в бюджет примерно 2,2 млн рублей. Фирмы, специализирующиеся на альтернативном ввозе автомобилей, обещают доставить такие машины под заказ из Китая за 20-45 дней.
Фактически актуальная для 2026 года в Китае Arkana — это автомобиль аналогичный тому, что предлагается в Южной Корее под брендом Samsung.
Kia KX1
Кроссовер Kia KX1, который на китайском рынке известен также как Kia Pegas, в 2026 году также поставляется в России по неофициальным каналам и укладывается в бюджет менее 2 млн рублей. Автомобиль построен на той же платформе, что и Kia Rio. Под капотом — атмосферный 1.4-литровый двигатель мощностью 100 л.с., который работает в паре с вариатором. Привод у машины передний. Покупателю в России такой автомобиль обойдется в сумму около 1,8 млн рублей.
Главная интрига — цена. На Дальнем Востоке, где сосредоточены основные каналы поставок, за KX1 в комплектации Fun Edition просят от 1,42 млн рублей, в Москве и Санкт-Петербурге – 1,7-2 млн рублей.
Changan Qiyuan
Changan Qiyuan A06 — последовательный гибрид, который поставщики предлагают привезти в Россию по цене чуть выше 2,5 млн рублей. При длине 4885 мм и колесной базе 2922 мм он относится к размерному классу D, этот седан крупнее Toyota Camry.
При этом на электричестве автомобиль способен проехать 240 км, а с учетом бензобака на 60 л суммарный запас хода составляет 2120 км. Мощность силовой установки составляет 150 л.с. Среди оснащения – передние и задние сиденья с обогревом и вентиляцией, 18-дюймовые колесные диски, адаптивный круиз-контроль, трехзонный климат-контроль.
Подержанные автомобили
После отмены льготного утильсбора на машины мощнее 160 л.с. объемы ввоза автомобилей из-за границы существенно снизились, но популярных вариантов, не попадающих под заградительный тариф, по-прежнему много, объясняет журналу Motor основатель компании «РоговМобиль» (занимается поставками машин из Китая и Южной Кореи) Дмитрий Рогов.
«Для покупки автомобиля из-за границы 2,5 млн рублей – бюджет хороший, курс держится, и вариантов все еще достаточно много. Если говорить о подержанных машинах, это в основном будут автомобили с китайского рынка, например – Volkswagen Golf с турбомотором 1.4 и «роботом». Также в этот бюджет укладывается седан Jetta или компактный кроссовер Volkswagen T-Roc с 2,0-литровым дизелем», – перечислил Рогов в беседе с журналом Motor.
По его словам, это будут автомобили в возрасте 3-4 лет, с пробегом 30-40 тыс. км в максимальной комплектации или близкой к ней. Среди автомобилей корейских марок в этот бюджет укладываются седаны Hyundai Sonata и Kia K5, ввозимые из Южной Кореи в базовой комплектации с пробегом 60-70 тыс. км добавил он.
«В бюджет 2,5 млн рублей и мощностной лимит до 160 л.с. укладываются также Hyundai Avante, Kia K3 в максимальной комплектации, можно из Китая привезти новый Kia Seltos – там реально разнообразие», - заключил Рогов.