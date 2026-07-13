Какие автомобили теперь придется покупать, чтобы не стоять в очереди на АЗС

Haval H9

Флагманский рамный внедорожник от китайского бренда, который выпускается на тульском заводе Haval. Под его капотом 2,4-литровый турбодизель GWM, выдающий 184 л.с. и 480 Нм крутящего момента. Он агрегатируется с 9-диапазонным классическим «автоматом» с гидротрансформатором, который грамотно меняет передачи, удерживая обороты мотора на пике тяги. Важно отметить, что машин у дилеров осталось крайне мало и в ближайшее время поставки не предвидятся.

Трансмиссия — полноприводная с «раздаткой» и демультипликатором. Блокировка заднего моста — в «базе», а в дорогой версии Premium добавили и блокировку переднего. Прайс-лист открывается отметкой 4 799 000 рублей за стартовую комплектацию Elite, а флагман Premium обойдется в 5 299 000 рублей. Важно отметить, что машин у дилеров осталось крайне мало и в ближайшее время поставки не предвидятся.