Какие автомобили теперь придется покупать, чтобы не стоять в очереди на АЗС
Haval H9
Флагманский рамный внедорожник от китайского бренда, который выпускается на тульском заводе Haval. Под его капотом 2,4-литровый турбодизель GWM, выдающий 184 л.с. и 480 Нм крутящего момента. Он агрегатируется с 9-диапазонным классическим «автоматом» с гидротрансформатором, который грамотно меняет передачи, удерживая обороты мотора на пике тяги. Важно отметить, что машин у дилеров осталось крайне мало и в ближайшее время поставки не предвидятся.
Трансмиссия — полноприводная с «раздаткой» и демультипликатором. Блокировка заднего моста — в «базе», а в дорогой версии Premium добавили и блокировку переднего. Прайс-лист открывается отметкой 4 799 000 рублей за стартовую комплектацию Elite, а флагман Premium обойдется в 5 299 000 рублей. Важно отметить, что машин у дилеров осталось крайне мало и в ближайшее время поставки не предвидятся.
Haval H5
Более компактный рамный внедорожник от Haval также отличается просторным салоном и умеренным аппетитом дизеля. Под его капотом турбодизель 2.0 на 150 л.с. и 400 Нм, который работает в связке с 8-ступенчатой АКП и жестко подключаемым полным приводом. Модель представлена в двух версиях, Elite и Premium, цена — от 4,05 млн рублей.
Внедорожный арсенал включает понижающую передачу и самоблокирующийся дифференциал. Из прайс-листа для новых автомобилей дизельную версию убрали, однако машины прошлогодней сборки еще можно найти в наличии у дилеров с хорошими скидками. С поставками дизельных версий H5 аналогичная история, как и с H9.
BAW 212
Новинка 2026 года для российского рынка — рамный внедорожник, родословная которого восходит к китайской версии советского УАЗа. Современный BAW 212 с ретродизайном снабжен экономичным дизелем 2.0 мощностью 166 л.с., который выдает 410 Нм крутящего момента. В паре с ним работает 8-ступенчатая автоматическая коробка ZF. В России на автомобиль уже оформлено Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) — основной сертификационный документ, позволяющий начать официальные массовые продажи. Их старт ожидается в августе.
Система полного привода у этого внедорожника — с «раздаткой» BorgWarner и понижающей передачей. Кузов на 71% состоит из высокопрочных сталей, в конструкции кузова применяется около 200 оцинкованных деталей. Ориентировочная цена машины в России — 4,7 млн рублей.
JAC T9
Этот пикап уже добрался до российских дилеров в дизельном исполнении. Под капотом — 2,0-литровый агрегат на 163 л.с. и 410 Нм. В паре с ним трудится 8-ступенчатая АКПП, привод — полный. Версия Urban с многорычажной задней подвеской оценена в 3,7 млн рублей.
Базовая модификация Explore обойдется в 3,76 млн рублей, но многие дилеры предлагают скидки до 600 тыс. рублей. Оснащение достойное: шесть подушек безопасности, панорамная крыша, светодиодная оптика, система кругового обзора, 10,4-дюймовый вертикальный экран мультимедиа с Android Auto и CarPlay.
BAIC BJ60
Рамник с «мягкой» гибридной надстройкой MHEV, где дизельный двигатель дополнен 10-киловаттным 48-вольтовым электромотором. Это позволяет резвее стартовать с места и немного сократить расход топлива.
Основной мотор — 2,0-литровый дизель на 163 л.с., работающий в паре с 8-диапазонным «автоматом» ZF. На нашем рынке BJ60 продается исключительно в версии «Эксклюзив» за 5,3 млн рублей. В списке опций — адаптивный круиз-контроль, автопарковщик, видеорегистратор и трехзонный климат-контроль.
Sollers ST8
Пикап отечественной сборки, который изготавливается в Ульяновске по полному циклу со сваркой и окраской. По сути, это лицензионный родственник JAC T8. Снабжается 2,0-литровым турбодизелем на 136 л.с. с чугунным блоком. Моторы также производят в России — на заводе Sollers в Елабуге. У автомобиля 6-ступенчатая «механика» и полный привод с понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала. Клиренс — 210 мм, грузоподъемность — 900 кг. Цены стартуют с 2,92 млн рублей за комплектацию Optimum, версия Luxe обойдется в 3,02 млн рублей.
Sollers ST6
Младшую модель в линейке пикапов Sollers также собирают в Ульяновске. Под капотом локализованной версии JAC T6 тот же 2,0-литровый 136-сильный дизель и 6-ступенчатая «механика» отечественного производства. Цена автомобиля — от 2,7 млн рублей.
УАЗ «Профи"
Ульяновский коммерческий «работяга» также наконец обзавелся дизельным двигателем. Версии «Профи Полуторка» и «Профи 4×4» получили все тот же 2,0-литровый турбодизель (136 л.с.) от JAC, который производят в Елабуге. Коробка — 6-ступенчатая «механика» российской сборки.
В продаже новинка появится в III квартале 2026-го. Цены пока не объявлены, но машины из пилотных партий уже появляются у дилеров с ценой около 2,5 млн рублей. В оснащение заложены кондиционер, обогрев сидений, зеркал и лобового стекла, а также блокировка дифференциала.
Lada e-Largus
Первый российский электромобиль с батареей глубокой локализации, готовящийся к свободной продаже в 2026-м. Электродвигатель на 163 л.с. и тяговая батарея на 61 кВт·ч обеспечивают до 420 км без подзарядки. В оснащении — цифровая приборная панель, мультимедиа с сервисами Яндекса и шайба-селектор выбора режимов. Прогнозируемая цена с учетом господдержки — около 3 млн рублей.
Амберавто А5
Электромобиль от калининградского «Автотора» в ноябре 2025-го захватил 25,2% рынка новых электрокаров. А за 11 месяцев прошлого года было реализовано 1116 единиц. Дилерская сеть составляет 13 центров в 10 городах, включая Москву, сам Калининград, Казань и Краснодар.
Umo 5
Электромобиль собирается на заводе «Москвич» с участием компаний «ЭМ Рус» и «Яндекс Электро». В июне 2026-го эта модель разошлась тиражом 139 штук, обойдя всех соперников на рынке электрокаров. Правда, основной поток уходит в таксопарки и каршеринг, но частники тоже могут купить такую машину. На 2026 год запланирован выпуск более 3 тыс. экземпляров. По сути, Umo 5 — это адаптированная для нас версия китайского GAC Aion Y Plus.
Avatr 11
Премиум-кроссовер на электротяге официально поставляется в РФ представительством бренда Changan, которому принадлежит марка. Сеть продаж включает 19 центров в 9 городах. За первое полугодие 2026 года реализовано 405 авто, из которых 96 — в июне.
На батарею CATL, электромотор и контроллер дается гарантия на 8 лет или 160 тыс. км пробега. Для России локализовано фирменное мобильное приложение, позволяющее удаленно управлять функциями автомобиля. Оно получило интерфейс на русском языке.