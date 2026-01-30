Какие китайские автомобили нельзя покупать подержанными
Среди проблемных китайских автомобилей, которых стоит избегать на вторичном рынке — седаны Geely Emgrand EC7, внедорожники Great Wall Hover H3 и H5, а также кроссоверы Changan CS75 Plus, рассказал Motor операционный директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.
«Первая модель известна своей привлекательной внешностью и богатой комплектацией, однако её двигатели склонны к перегреву и быстрому износу поршневой группы. Трансмиссия также вызывает вопросы», – отметил Житнухин.
По его словам, для Great Wall Hover H3 и H5 характерен быстрый износ подвески, плохая шумоизоляция и проблемы с климат-контролем. Для Changan CS75 Plus характерны трудности с охлаждением мотора после 100 тыс. км пробега, увеличено потребление масла и возможны пропуски зажигания.
Классическая автоматическая трансмиссия на Changan CS75 Plus редко выдерживает более 120 тыс. км пробега без значительного снижения эффективности работы, предупредил он.
«Большинство автомобилей из КНР имеют низкую стойкость к коррозии, особенно в условиях российских дорог и климата. Сквозная коррозия встречается уже после нескольких лет эксплуатации. Возникают и проблемы с двигателями: атмосферные двигатели зачастую оказываются недостаточно мощными для заявленных характеристик, что приводит к повышенному износу и поломкам», – подытожил Житнухин.
Избегайте старых и редких
Вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Ян Хайцеэр в беседе с Motor посоветовал на вторичном рынке не покупать возрастные китайские машины, а также редкие модели, которые не продавались в России массовыми тиражами.
«На вторичном рынке следует избегать китайских автомобилей, которые продавались в прошлом десятилетии, это автохлам. Древние Great Wall, я даже видел в продаже Chery Amulet — у них очень плохая коррозионная стойкость. В любом случае я бы также не приобретал машины, которые не получили массовой прописки на территории нашей страны. Обслуживание редкой машины будет весьма проблематичным», – перечислил Хайцеэр в беседе с Motor.
По его словам, весьма опасна история с покупкой подержанных автомобилей китайских премиум-марок, обслуживание которых, несмотря на доступную цену самой машины, будет стоить ничуть не дешевле, чем для европейских автомобилей премиум-класса.
«Давайте рассматривать Lixiang L9 как китайский премиум. Уязвимое место у таких гибридов — тяговая батарея, которая с каждым годом теряет емкость», – привел пример Хайцеэр.
Среди новых тоже есть проблемные
В международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service предупредили о возросшем числе проблем с подвеской у ряда популярных кроссоверов китайских марок, которые стали массово продаваться в России после 2022 года. Наличие таких неисправностей также следует учитывать при выборе подержанного китайского автомобиля.
«Так, владельцы Haval F7 в прошедшем году чаще всего жаловались на стуки в передней оси. На пробеге до 100 тыс. км требовалась замена стоек стабилизатора, рулевых наконечников, сайлентблоков и отдельных элементов передней подвески. Для российских дорог это не критично низкий ресурс, если автомобили привозят на регламентное обслуживание и диагностику ходовой части», – отметил в беседе с Motor технический директор Fit Service Никита Родионов.
По его словам, также за прошедший год возросло число обращений за ремонтом подвески кроссоверов Chery Tiggo 7 из-за люфтов и скрипов. Среди уязвимых деталей – опоры стоек и втулки стабилизатора. В Chery Tiggo 7 Pro Max после жалоб на стуки в подвеске замене часто подлежали наконечники рулевых тяг, уточнил Родионов.
В Fit Service отметили быстрый износ шарниров равных угловых скоростей (ШРУС) в приводах, а также стоек и втулок стабилизатора у кроссоверов Geely Atlas. Проблемы с ними проявляются на машинах, не отличающихся высокими среднегодовыми пробегами и эксплуатирующимися в обычных условиях, уточнили в компании.
Популярные кроссоверы Geely Monjaro отличаются низким ресурсом автоматической трансмиссии, а ее капитальный ремонт весьма затратен, предупредил Евгений Житнухин из Fresh. Среди признаков неисправности коробки он назвал толчки при переключениях и задержки в работе.
«Обычно классические „автоматы“ Geely Monjaro требуют серьезного вмешательства уже после пробега около 100 тыс. км, что значительно ниже показателей конкурентов», – указал специалист.
Хлынули на рынок
Предложение китайских автомобилей с пробегом в России сейчас значительно возросло: первые владельцы в массовом порядке начали продавать машины, купленные после вынужденной перестройки структуры российского авторынка, произошедшей после 2022 года.
По подсчетам аналитического агентства «Автостат», в 2025 году более 64% проданных в России подержанных китайских автомобилей пришлось на машины, выпущенные в 2021—2025 годах. В десятку популярных на вторичном рынке китайских машин вошли Chery, Geely, Haval, Lifan, Changan, Great Wall, Exeed, Omoda, Tank и Lixiang.
«На вторичном рынке в 2025 году было перерегистрировано 283,1 тысячи автомобилей китайских брендов. Это на 44% больше, чем в 2024 году. Рыночная доля китайского «секонд-хенда"увеличилась до 4,5%», – сообщил в своем Telegram-канале гендиректор «Автостата» Сергей Целиков.