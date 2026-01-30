Какие китайские автомобили нельзя покупать подержанными

Классическая автоматическая трансмиссия на Changan CS75 Plus редко выдерживает более 120 тыс. км пробега без значительного снижения эффективности работы, предупредил он.

«Большинство автомобилей из КНР имеют низкую стойкость к коррозии, особенно в условиях российских дорог и климата. Сквозная коррозия встречается уже после нескольких лет эксплуатации. Возникают и проблемы с двигателями: атмосферные двигатели зачастую оказываются недостаточно мощными для заявленных характеристик, что приводит к повышенному износу и поломкам», – подытожил Житнухин.

Избегайте старых и редких

Вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Ян Хайцеэр в беседе с Motor посоветовал на вторичном рынке не покупать возрастные китайские машины, а также редкие модели, которые не продавались в России массовыми тиражами.

«На вторичном рынке следует избегать китайских автомобилей, которые продавались в прошлом десятилетии, это автохлам. Древние Great Wall, я даже видел в продаже Chery Amulet — у них очень плохая коррозионная стойкость. В любом случае я бы также не приобретал машины, которые не получили массовой прописки на территории нашей страны. Обслуживание редкой машины будет весьма проблематичным», – перечислил Хайцеэр в беседе с Motor.