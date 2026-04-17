Если судить по классифайдам, сейчас самый доступный Porsche Cayenne первого поколения в России — автомобиль 2004−2005 годов выпуска, с заявленным пробегом 250−350 тыс. км, затертым лобовым стеклом, мутными фарами и немногословным описанием. Владельцы просят за такие машины 500−600 тыс. рублей и обычно уверяют покупателя в исправности двигателя, коробки передач и пневмоподвески. Дополнительные вопросы призывают задавать по телефону. О том, что машина требует существенных вложений, признаются немногие.

Mercedes-Benz ML

Mercedes-Benz выпустил первое поколение внедорожника ML в начале 1997 года и доказал, что автомобили класса SUV могут быть не только утилитарными, но и роскошными. Кроме того, ML получил систему стабилизации (ESP), способную предотвращать опрокидывание, а также электронную систему контроля тяги.

Производственная линейка моторов ML включала рядную дизельную «пятерка» 2.7, а также бензиновый V6 объемом 3,2-литра, обладающий значительным ресурсом. Была у первого кроссовера Mercedes-Benz и спортивная модификация ML55 AMG с 5,4-литровым V8, который выдавал 347 сил и разгонялся до «сотни» за 6,3 секунды — на уровне спорткаров тех лет.

Ныне экземпляры первых лет выпуска без сквозной коррозии, но с внушительным пробегом 250−350 тыс. км стоят минимум 400 тыс. рублей. Самые дорогие Mercedes-Benz ML первого поколения в России оцениваются в 1,2−1,4 млн рублей. Важно подчеркнуть, что Mercedes-Benz ML первого поколения не какой-нибудь паркетник, а самый что ни на есть внедорожник с рамой в основе и демультипликатором в трансмиссии.