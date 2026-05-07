Какие улицы в Москве перекроют на День Победы
Техника встала
Минобороны России официально подтвердило, что в 2026 году парад Победы в Москве состоится без традиционного прохождения колонны военной техники по брусчатке Красной площади.
«Воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, кадетских корпусов, а также колонна военной техники в связи с текущей оперативной обстановкой принимать в этом году участия в военном параде не будут», – отмечается в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале министерства .
В Минобороны добавили, что в параде примут участие военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации. Они пройдут в составе пешей колонны.
Из-за того, что техники не будет, перекрытия улиц в Москве не носят глобального характера: они затрагивают в основном центр города. Садовое кольцо, МКАД и другие городские магистрали останутся доступны для проезда автомобилей. Авиационная часть парада запланирована: в рамках репетиции 6 мая 2026 года над центром Москвы в строю пролетело звено штурмовиков Су-25, окрасив небо в цвета российского триколора.
Движение машин закроют вокруг Кремля
По информации Дептранса Москвы, 9 мая 2026 года перекрытия на улицах и набережных начнутся в 5 часов утра и продлятся до окончания мероприятия. Проезд автомобилей будет закрыт, в частности, по Волхонке, Моховой, Большой Никитской и Тверской улицам, Петровке и Охотному Ряду. Также автомобилистам нельзя будет проехать по Котельнической и Кадашевской набережным.
Перекрытия затронут Садовническую улицу (от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста), а также саму улицу Балчуг, Варварку, Ильинку и Болотную. Не будет движения также на Гончарной, Москворецкой, Кремлевской, Устьинской, Подгорской, Софийской и Раушской набережных.
Также будет остановлено движение автомобилей в районе Красной площади и ГУМа (в Ветошном переулке), в Фалеевском, а также 1-м и 2-м Раушских переулках. Перекроют проезд и на Большом Москворецком мосту, а также на Чугунном мосту, Старой, Новой и Болотной площадях и в Китайгородском проезде.
Запрет на парковку в зоне проведения праздничных мероприятий вводится заблаговременно: автомобили там нельзя оставлять начиная с нуля часов 8 мая, запрет продлится до конца дня 9 мая.
Закроют переходы, не выпустят из метро
Пешеходам следует учитывать, что в День 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Тверской улице в центре Москвы уже с 5 часов утра будут закрыты некоторые подземные переходы. В частности, переход через Тверскую в районе Пушкинской площади работать не будет.
Что касается метро, то с 5:30 и до окончания мероприятий ряд станций в центре будут работать только на вход и пересадку пассажиров между линиями. Выход пассажиров в город будет закрыт на станциях «Площадь Революции», «Охотный Ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Боровицкая» и «Арбатская» (Арбатско-Покровской линии). Станция «Библиотека им. Ленина» будет работать только на пересадку.
Метро и автобусы
Из-за перекрытий в центре в День Победы будут изменены и маршруты наземного транспорта. Четыре магистральных маршрута (м1, м2, м3, м7) будут работать на двух отрезках, не заезжая в центр. Еще у 13 маршрутов будут изменены конечные остановки. Ночные маршруты также будут сокращены. Ограничения для общественного транспорта вводятся 9 мая с 4:10.
Также стоит учитывать, что на МЦД-3 и МЦД-4 в праздничные дни изменится график движения поездов в связи с плановыми ремонтными работами.