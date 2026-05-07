Какие улицы в Москве перекроют на День Победы

Техника встала

Минобороны России официально подтвердило, что в 2026 году парад Победы в Москве состоится без традиционного прохождения колонны военной техники по брусчатке Красной площади.

«Воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, кадетских корпусов, а также колонна военной техники в связи с текущей оперативной обстановкой принимать в этом году участия в военном параде не будут», – отмечается в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале министерства .

В Минобороны добавили, что в параде примут участие военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации. Они пройдут в составе пешей колонны.