Какой новый пикап можно купить в России без риска разориться

Под капотом — бензиновый мотор 2.7 на 150 л.с., который работает в паре с 5-ступенчатой «механикой» марки BAIC. В активе подключаемый полный привод с понижающей передачей. Главный плюс УАЗа, по традиции, цена — это самый дешевый новый пикап на российском рынке. Плюс большой выбор принадлежностей для тюнинга и доработок. Грузоподъемность этой машины составляет около 800 кг.

Sollers ST6 и ST8

Китайский «исходник» Sollers ST6 носит название JAC T6 и ведет свою родословную от Toyota Hilux седьмого поколения. В основе машины мощная рама, сзади — неразрезной мост с рессорной подвеской. Среди плюсов — экономичный дизель и полный привод с понижающей передачей. Отделку салона, правда, роскошной не назовешь.