Под капотом «Хантера» бензиновый мотор 2.7 мощностью 150 л.с., который работает в паре с пятиступенчатой МКП китайской марки BAIC. Передние тормоза дисковые, задние барабанные. Из преимуществ — относительно доступная цена, ремонтопригодность и простота конструкции. Но выбирать в современных условиях такой автомобиль следует только как утилитарный инструмент.

УАЗ «Патриот»

«Патриот» предлагается по цене от 1,93 млн рублей. Под его капотом — тот же бензиновый мотор 2.7 ЗМЗ-409 на 150 л.с., работающий в паре с 5-ступенчатой «механикой». Салон просторнее и современнее, чем у «Хантера», но автоматической трансмиссии в активе этого внедорожника пока нет: версии с китайской АКП проходят заводские тесты. Ожидается и версия с дизелем.