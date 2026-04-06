Какой рамный внедорожник в России еще можно купить без ипотекиКроме УАЗа остались только китайцы
УАЗ «Хантер»
Внедорожник, ведущий родословную от УАЗ-469 начала 1970-х, доступна по цене от 1,72 млн рублей, дешевле него в России новых рамных внедорожников нет. В активе «Хантера» — лонжеронная рама, двухступенчатая раздатка и неразрезные мосты, обеспечивающие высокую геометрическую проходимость. В салоне много окрашенного металла: все так и задумывалось для армейской машины полувековой давности.
Под капотом «Хантера» бензиновый мотор 2.7 мощностью 150 л.с., который работает в паре с пятиступенчатой МКП китайской марки BAIC. Передние тормоза дисковые, задние барабанные. Из преимуществ — относительно доступная цена, ремонтопригодность и простота конструкции. Но выбирать в современных условиях такой автомобиль следует только как утилитарный инструмент.
УАЗ «Патриот»
«Патриот» предлагается по цене от 1,93 млн рублей. Под его капотом — тот же бензиновый мотор 2.7 ЗМЗ-409 на 150 л.с., работающий в паре с 5-ступенчатой «механикой». Салон просторнее и современнее, чем у «Хантера», но автоматической трансмиссии в активе этого внедорожника пока нет: версии с китайской АКП проходят заводские тесты. Ожидается и версия с дизелем.
Oting Paladin
Внедорожник Paladin из Китая базируется на рамной платформе Nissan Terra (которая, в свою очередь, происходит от пикапа Navara) и оснащается турбомотором Mitsubishi. У «Паладина» неразрезной задний мост, двухрычажная передняя подвеска и полный привод с подключаемой передней осью, в наличии и понижающая передача. Под капотом — 2,0-литровый турбомотор Mitsubishi мощностью 218 л.с., который агрегатируется с автоматической трансмиссией ZF.
В салоне аналоговые приборы сочетаются с 12-дюймовым центральным дисплеем, также предусмотрено множество физических кнопок. Из плюсов — вместительный багажный отсек, топливный бак на 73 литра, достойная геометрическая проходимость и дорожный просвет 215 мм. Также предусмотрено несколько режимов движения по бездорожью. Материалы отделки салона Oting далеки от роскошных, а цену при этом не назовёшь доступной: от 3,86 млн рублей за базовую версию.
Tank 300
Внедорожник Tank 300 укладывается в бюджет 4 млн рублей только при применении скидок от автопроизводителя за оформление кредита и сдачу своего старого автомобиля в «трейд-ин». Без этих выгод его цена составляет 4,3−4,4 млн рублей в зависимости от типа полного привода. Среди плюсов этой машины интересный дизайн и достойное качество отделки салона, а также мощный мотор 2.0 (220 л.с.). Он агрегатируется с восьмиступенчатым «автоматом» ZF.
В зависимости от комплектации предлагаются две системы полного привода: с жестко подключаемой передней осью, понижающей передачей и блокировками дифференциалов, либо с многодисковой муфтой, автоматическим распределением момента и «понижайкой».
Haval H5
Немногим более 4 млн рублей просят за базовую версию Haval H5. Главное преимущество этой модели — просторный салон и багажник. Технически этот автомобиль близок к пикапу GWM Poer King Kong, так как построен с ним на одной платформе. В движение колеса приводит бензиновый турбомотор 2.0 на 200 л.с., работающий в паре с восьмиступенчатым автоматом.
Уже в базовой версии в оснащение входит 12-дюймовый экран мультимедиа с интеграцией смартфонов через Apple CarPlay и Android Auto, подогрев передних и задних сидений, руля, лобового стекла и форсунок омывателя.
Suzuki Jimny
Модель Suzuki Jimny официально не поставляется в Россию, но на рынке дилеры предлагают достаточно много машин, поставленных в рамках параллельного импорта. Цена компактного внедорожника — от 3 млн рублей до 3,9 млн рублей. Наиболее высокие цены заявлены для уже ввезённых в Россию внедорожников, которые есть в наличии у дилеров.
Suzuki Jimny – это полноценный рамный внедорожник с неразрезными мостами и выдающейся проходимостью на пересеченной местности, а также надежными агрегатами.