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8:30

Классика легкосплавных дисков

15 вариантов колес, которые добавляют машинам 100500 пунктов красоты

Генри Форд как-то сказал, что 80 процентов красоты автомобиля создают его колеса. Уж не знаем, как к этому утверждению относятся Марчелло Гандини, Джорджетто Джуджаро или покойный Нуччо Бертоне, но роль красивых колес сложно переоценить. Поставь на маленькие, уродливые колеса прекрасную Alfa Romeo Brera — и она станет серой мышью. Установи на ВАЗ-2110 правильные диски — и… в писаную красавицу она не превратится, но смотреться будет гораздо лучше. Мы вспомнили 15 классических колесных дисков, над которыми время не властно — они всегда готовы добавить недостающие 80 процентов красоты.

Алексей Олефиренко