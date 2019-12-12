Классика легкосплавных дисков

15 вариантов колес, которые добавляют машинам 100500 пунктов красоты

Генри Форд как-то сказал, что 80 процентов красоты автомобиля создают его колеса. Уж не знаем, как к этому утверждению относятся Марчелло Гандини, Джорджетто Джуджаро или покойный Нуччо Бертоне, но роль красивых колес сложно переоценить. Поставь на маленькие, уродливые колеса прекрасную Alfa Romeo Brera — и она станет серой мышью. Установи на ВАЗ-2110 правильные диски — и… в писаную красавицу она не превратится, но смотреться будет гораздо лучше. Мы вспомнили 15 классических колесных дисков, над которыми время не властно — они всегда готовы добавить недостающие 80 процентов красоты.