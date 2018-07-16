На футбол на Skoda Kodiaq

Мы отправились в Волгоград на матч Нигерия — Исландия на Skoda Kodiaq российской сборки, а там не смогли отказаться от возможности купить билеты на еще одну игру в Самаре. Футбол, фанаты, поля, «Жигулевское», штрафы и три тысячи километров пути — добро пожаловать в дневник этого путешествия.

Наша цель — Волгоград, матч Нигерия — Исландия. Викинги против африканских «суперорлов», уникальная битва, настоящий #чемпионатмира. Несёмся к городу на Волге на Skoda Kodiak российской сборки!

Решил ехать по М4 через Тамбов. У меня же почти «Волксваген»! #тамбовскийволк

Первые 100 км до Каширы дорога идеальна. Затем 350 километров стандартной русской однополоски с фурами, ремонтом и толстыми шершнями с богатым внутренним миром. #классика

Придорожный пейзаж совершенен. Остановился поснимать старую заправку, с иссохшими шлангами и подслеповатым котом. Невероятные декорации.

И через пару километров — совершенные, словно отретушированные поля, засеянные рожью и пшеницей. Идеально для медитации.

Пока не могу привыкнуть к характеристике мотора. Здесь нет привычной дизельной «волны момента» на низах, поэтому неподготовленный обгон длится дольше обычного. Использование ручного режима DSG оказывает чисто психологическую помощь.

Из-за особенностей рельефа сложно просчитать обгон. За грузовиком может прятаться машина поменьше, а зона обгона увеличивается на 100-150 метров. Короче: у нас будет не расход, а расходище #черданцевстайл

Тамбов мил и приветлив, но нужно ехать дальше. Вечером играют Хорватия и Аргентина, нужно успеть в Волгоград к началу игры!

Привычные бренды бензоколонок практически исчезают, приходится заправляться на Лакойлах и Гуспромах. Да пребудет с мной надежный топливный фильтр!

Волгоград!

Город полон фанатов Исландии. Нигерийцы в подавляющем меньшинстве.

Но у них есть шаман! После каждого обряда он повторяет «Найджериа — ту, Айсланд — зиро»!

Бросаю машину в центре, идем к стадиону пешком. По пути встречается мотоцикл с исландскими номерами. Что за сила духа, что за железная задница! #моёувожение

Нигерия выгрызает победу во втором тайме! Несмотря на мощнейший HUH от исландцев, которых, по-моему, было не менее 15 тысяч. Прав был шаман! #миракль

Невероятная удача, купил билеты на матч Россия — Уругвай в Самаре! Похоже, путешествие внезапно увеличивается на пару тысяч километров. Обожаю такое #впередроссия #олеоле

План на сегодня: посмотреть святыни и доехать до Самары.

По дороге на Камышин встречаются известняки, невероятно красивые белые холмы. Дорога вокруг них — чистый мел. И машина, и я будто извалялись в муке.

Вся передняя часть автомобиля в насекомых. Они забивают не только стекло, но и радар, он явно недоволен…

Дорога через Камышин и Саратов пустая, но покрытие всё в заплатках. И так на всём протяжении 800 километров! Подвеска Kodiak по-европейски жесткая, не бережет. Выходишь из-за руля и #ажтрисёт

Просто #красота по пути

Живем в центре Самары, тут всё перекрыто, поэтому под палящим солнцем передвигаемся пешком. Зрителей на стадион везет шаттл-трамвай, время в пути — 50 минут!

В отсутствие Головина и Фернандеса проигрываем безальтернативно. Но зато попадаем в центр карнавала болельщиков Уругвая. Слэм и угар! Нигде не болеют так, как в Латинской Америке!

Дорогу из Самары планирую преодолеть одним рывком, мимо Пензы и Рязани. Это будет очень длинный перегон, 1055 км #впутишофердальнобойщик

Старт. С собой 12 бутылок местного «Жигулевского» и целый косяк. Я о местной вяленой рыбе #есличо

Думал ехать, но получается только ползти. Первые двести километров — в колонне из грузовиков, со скоростью 60 км/ч, объезжая бесконечные ремонты. Тоска. Зато поправил статистику по расходу #капитанулитка

По пути встречаем автодом с итальянским номерами и флагами болельщиков Уругвая. Даю залп из всех сигналов, получаю ответный в борт. Завидую путешественникам, которые никуда не торопятся

Дорога такая красивая, что грех не остановиться. Чтобы пробраться на особенный локейшн, преодолеваю брод, сантиметров 25-30 глубиной. Kodiak берет его без приключений, и все красоты – наши #понесласькриваявщавель

Пообщались с местными. У них большие #huevos, но ведут себя очень #tranquilo.

Нас можно победить на футбольном поле, но никто никогда не побьет нас креативом #русь

Последние километры. Доезжаем из Самары за 11 с половиной часов. Вся поездка — 3150 км, бортовой компьютер показывает расход 10,2 литра. Не так плохо, учитывая скоростной режим!

Штрафы не заставили себя долго ждать. Семь штук, из которых шесть — на дороге из Самары. Но благодаря скидке в 50% отделался легким испугом. #люблюскидки \m

Иллюстрации: Александр Евштокин