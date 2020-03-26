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9:38

Колеса для Крепкого орешка

Автомобили, на которых Брюс Уиллис ездил в кино

Брюсу Уиллису на неделе исполнилось 65 лет! Из них добрых 40 лет он провел на большом экране, где спасал человечество от разных напастей, а также отстреливал нехороших парней. По этому случаю мы решили вспомнить, на каких машинах самая знаменитая лысина Голливуда ездила на протяжении своей кинокарьеры. Постараемся обойтись без спойлеров даже к самым известным фильмам. Кстати, в обычной жизни Брюс Уиллис предпочитает американские масл-кары. А вот на киноэкране его героям нередко доставались совсем другие машины.

Алексей Олефиренко