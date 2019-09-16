Забытые концепт-кары: Volvo VCC

Монументальный универсал, который хотел со всеми дружить

Автопроизводители и страны схожи в том, что и тем, и другим приписывают стереотипы. Взять хотя бы Volvo: по мнению большинства обывателей, абсолютно каждый автомобиль шведской марки обязан быть большим, медлительным, брутальным и безопасным как танк — только вместо водителя-механика в салоне должен быть в меру успешный водитель-стоматолог в водолазке. А то, что автомобили Volvo могут быть экстравагантными, как 480, или элегантными, как P1800, мало кто помнит. Тем не менее, стереотипы не рождаются на пустом месте. И концепт VCC родом из 2003 года воплощает чуть ли не все ассоциации, которые возникают при упоминании марки Volvo.