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9:57

История самой странной Audi

Невзлетевший «крылатый металл» — почему самый инновационный хэтчбек не полюбили миллионы

В новое тысячелетие все автопроизводители хотели войти с революционными автомобилями. На рубеже веков к производству готовили, к примеру, «семерку» BMW E65, Porsche Cayenne и Renault Avantime, которые радикально отличались от привычных машин. В Audi решили пойти еще дальше и встряхнуть класс компактвэнов сверхлегкой, сверхтехнологичной, сверхэкономичной новинкой, которая должна была стать образцом идеального городского автомобиля XXI века. Увы, не всё у ингольштадтцев пошло по плану. Точнее, не по плану пошло почти всё. Вспоминаем Audi A2 и пытаемся разобраться, что с ней было не так.

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