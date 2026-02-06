Lada Granta

В феврале 2026 года АвтоВАЗ скорректировал стоимость самой массовой модели — Lada Granta. Чтобы купить «Лада Гранта», теперь нужно отдать 850 000 рублей, что сразу на 79 100 рублей выше прежнего базового уровня.

Цены Lada Granta выросли, так как производитель отказался от прежней стартовой комплектации под названием Standart. Теперь комплектации Lada Granta открывает исполнение Standard Plus за те самые 850 000 рублей, в таком седане модуль ЭРА ГЛОНАСС активируется автоматически.