Названы актуальные цены «Лада»: за сколько купить «Весту», «Гранту» и «Ниву»АвтоВАЗ сегодня выпускает 7 моделей, не считая спортивной и коммерческой техники
Lada Granta
В феврале 2026 года АвтоВАЗ скорректировал стоимость самой массовой модели — Lada Granta. Чтобы купить «Лада Гранта», теперь нужно отдать 850 000 рублей, что сразу на 79 100 рублей выше прежнего базового уровня.
Цены Lada Granta выросли, так как производитель отказался от прежней стартовой комплектации под названием Standart. Теперь комплектации Lada Granta открывает исполнение Standard Plus за те самые 850 000 рублей, в таком седане модуль ЭРА ГЛОНАСС активируется автоматически.
Lada Iskra
«Лада Искра» — это главная новинка «Лады», выпуск которой начался весной 2025 года. В продаже есть универсал и седан, а также кросс-версия универсала под названием «Лада Искра СВ Кросс» (Lada Iskra SW Cross).
Актуальная цена «Лады Искры»: седан — от 1 277 000, универсал — от 1 527 000, а версии «кросс» — от 1 657 000 рублей. Фото и характеристики можно найти на официальном сайте производителя.
Вводя поисковый запрос «Лада цены», стоит учитывать, что Lada Iskra и на сайте компании, и по ценовому позиционированию находится между Lada Granta и Lada Vesta.
Lada Vesta
«Лада Веста» крупнее, оснащённее и дороже, чем «Лада Искра». Поэтому начальная цена рестайлингового автомобиля на сегодняшний день составляет 1 558 000 за авто 2025 года выпуска.
Седан Lada Vesta 2026 года стоит 1 581 000 рублей. Кроме седана АвтоВАЗ предлагает универсал «Веста SW» (Vesta SW") и кросс-универсал «Веста СВ Кросс» (Vesta SW Cross).
Lada Largus
«Лада Ларгус» носит статус самой практичной машины «российской марки № 1». С двигателем 90 сил пятиместный универсал стоит 1 587 000 рублей, на 106 сил цена составляет 1 637 000 рублей.
Купить «Ларгус» сегодня легко. У дилеров «российской марки № 1» есть весь набор автомобилей, включая «Гранту», «Весту», «Искру» и «Ауру», а также «Нивы» — «Легенду» и «Тревел».
Lada Aura
Со сменой модельного года на 2026-й актуальная цена «Лада Аура» снизилась на 354 000 тысячи рублей, так что теперь, чтобы купить такой автомобиль, достаточно 2 269 000 рублей.
При этом комплектация «Лада Аура» стала богаче: в набор Premier отныне включены смарт-ключ, бесключевой доступ, дистанционный запуск двигателя и улучшенная медиасистема.
Lada Niva Legend
Трёхдверный внедорожник Lada Niva Legend во всех версиях недавно стал дороже. Так что теперь его цена начинается от 1 099 000 рублей.
В 2026 году «Лада Нива Легенд» должна пережить модернизацию: обещаны светодиодные фары, 90-сильный мотор, улучшенная подвеска и другие нововведения.
Lada Niva Travel
В 2025 году «Лада Нива Тревел» пережила масштабную модернизацию, главный итог которой — внедрение нового 90-сильного 8-клапанного мотора взамен агрегата мощностью 83 силы.
Что касается цены «Тревела», то минимальный порог, чтобы стать обладателем полноприводного внедорожника, который прежде назывался Chevrolet Niva, придётся заплатить минимум 1 419 000 рублей.
Если искать «Ниву» 2025 года выпуска со старым двигателем, то её актаульная стоимость будет ниже — 1 343 000 рублей. То есть разница составляет 76 000 рублей.