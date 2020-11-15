10 моделей Lexus, которых никогда не было

Ловкость рук, фотошоп и никакой магии

Автомобилей, которые собраны в этой галерее, никогда не было даже в планах японской марки. А жаль! Мы, например, скучаем по универсалу модели IS (единственный «вагон» в истории Lexus исчез при первой же смене поколений). А куда дели бизнес-седан GS? Думаете, нам хватит одного ES на платформе Camry? А где обещанный три года назад большой кроссовер классической компоновки на платформе модели LS? В общем, дорогие продакт-менеджеры Lexus, эти ребята всё нарисовали за вас. И изображения получились настолько реалистичными, что мы долго терли глаза…