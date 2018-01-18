«Не покупайте электромобили!»

В 1959 году, во время тура Хрущева по США, одна американская газета предположила, что он мог бы сейчас легко выиграть выборы на пост губернатора какого-нибудь штата, если бы выставил свою кандидатуру. Никита Сергеевич, конечно, часто рубил с плеча, но американцам импонируют простые, прямолинейные люди и он смог их обаять. Казалось бы, причем здесь глава Fiat Chrysler Automobiles (FCA) Серджио Маркионне?

Просто Маркионне – человек из той же обоймы. Глядя на то, как он в своем неизменном свитере общается с публикой, можно подумать, что он лидер профсоюза, а не CEO крупной корпорации. Когда руководители его уровня обычно одеты в идеальные костюмы и ведут беседы с осторожностью дипломата, Маркионне говорит, что думает. Или, во всяком случае, создает такую видимость.

На проходящем в Детройте автосалоне он прошелся и по коллегам, и по электромобилям, и взбудоражил прессу словами по поводу кроссовера Ferrari. Так что в его речи было такого необычного?

Электромобили – неверное вложение

«Я не знаю ни одного человека, ни одной организации или компании, которая зарабатывает на продаже электромобилей, если только не продает их в огромных количествах. Сто встречается крайне редко!» – говорит Маркионне.

По словам итальянца, FCA активно возьмется за электромобили только тогда, когда этого потребуют законы, а пока даже огромные инвестиции не будут гарантировать компаниям существенной доли рынка в будущем и, скорее всего, обернутся убытками.

Ранее он уже говорил, что каждый электрический Fiat 500e оборачивался для FCA убытком в 20 тысяч долларов при стоимости самого автомобиля чуть больше 30 тысяч. И пускай стоимость компонентов (в особенности аккумуляторов) постепенно снижалась, Маркионне так и сказал клиентам: «Не покупайте Fiat 500e!».

«Мы не ставим на полную электрификацию автомобилей в следующем десятилетии. Этого не случится», – открыто заявляет сегодня итальянец.

Но куда вкладывает деньги Fiat Chrysler Automobiles? Например, один миллиард долларов уйдет на перенос производства Dodge Ram в США из Мексики. Деньги найдутся благодаря снижению налога на прибыль для американских корпораций с 35 до 20 процентов – это одна из ярких побед администрации Трампа, направленных на то, чтобы поднять конкурентоспособность американской промышленности.

Это же обезопасит компанию, если США выйдет из североамериканской зоны свободной торговли, в которой мексиканские товары пока не облагаются пошлиной.

Увы, такая склонность к доходным и распространенным только в США классам автомобилей, которые продаются только при дешевой нефти и растущей экономике, уже привела американскую промышленность к кризису в 2007 году. Поэтому она выглядит консервативной и не самой дальновидной.

Автопилот – такие же фантазии, как электромобили

«Заявления, которые мы слышим о приходе электромобилей и искусственного интеллекта – в лучшем случае являются фантазиями. Мудрое ли решение – говорить всем, что в таком-то году у нас будет X электромобилей? Скорее всего, ответ «нет».

По словам Маркионне, ни один автопроизводитель на самом деле не знает, в каком году на рынок массово выйдут электромобили и автопилот, и выдают прогнозы за обещания. Потому что устанавливать точные сроки сейчас «довольно глупо». И это явный намек на заявление Ford на Детройтском автосалоне о том, что они потратят 11 млрд долларов на разработку 40 новых электромобилей к 2022 году.

В качестве иллюстрации глава FCA отметил, что Элон Маск переносит практически каждую анонсированную дату. При этом Маркионне ценит Маска за «феноменальную работу «Теслы» по части маркетинга».

Другими словами, Fiat Chrysler Automobiles не будет примерять на себя роль мессии и провидца автомобильной индустрии, тратя миллиарды на призрачное будущее, а будет выпускать проверенные и консервативные товары. На заре автомобилестроения такими были кареты для лошадей и, скорее всего, эта позиция вынужденная.

Когда Lancia постепенно увядала, как цветок, который перестали поливать, а Chrysler и Alfa Romeo из года в год не могут выстроить линейку современных конкурентоспособных моделей, у FCA просто нет ресурсов, чтобы вкладывать значительные средства в послезавтра. Ведь эти инвестиции нужны прямо сейчас.

И Маркионне выстроил красивую концепцию, чтобы оправдать собственную позицию. Тем не менее, в главу Fiat Chrysler Automobiles верят не только его сотрудники, но и финансисты – цена акций компании в этом году выросла на 30 процентов.

Феррари выпустит кроссовер и электросуперкар

Впрочем, Маркионне все-таки немного рассказал о будущем. По его словам, сейчас FCA будет вкладывать в гибриды, которые упростят переход к электромобилям.

Гибридные модели и электромобиль появятся даже в линейке Ferrari (выпуск гибридной Ferrari LaFerrari уже завершен). Благо, добавленная скорость гиперкаров позволяет взвалить расходы на дорогую начинку на плечи энтузиастов и коллекционеров.

А еще в Маранелло строят ... кроссовер, который дебютирует уже к концу 2019 или началу 2020 года. Задачи перед инженерами стоят вполне концертные: машина должна выглядеть и управляться, как настоящий Ferrari, и стать самым быстрым в мире вседорожником, побив Lamborghini Urus.

Сейчас в рекламных заявлениях это выражается либо в максимальной скорости, либо во времени на Северной петле, и тут итальянцы могут столкнуться с отчаянной конкуренцией со стороны концерна Volkswagen. Судя по всему, к этому времени на рынке может появиться что-то вроде Lamborghini Urus Performante. \m

Иллюстрации: Getty Images, FCA