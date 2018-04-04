Не вдоль, а поперек

Мы пересекли Байкал по льду, затратив на это целый день, и теперь готовы назвать пять причин, почему вы непременно должны сделать то же самое.

Это непросто осуществить, но вполне реально

На самом деле, выезжать на лед Байкала запрещено. Если вы отправитесь туда самостоятельно и без согласования с властями, то – даже если не провалитесь в трещину и не повиснете на торосах – вас наверняка застукают сотрудники МЧС и накажут.

Впрочем, в феврале на Байкале открывается и официальный «зимник», который ведет на остров Ольхон. Это полноценная дорога – со знаками и ограничением скорости. За ним пристально следят специально обученные люди, а проезд по ледовой трассе открыт только в светлое время суток, из соображений безопасности. Любое отклонение от дороги грозит разной степени неприятностями – только по официальным данным, ежегодно под лед озера проваливаются, в среднем, 10 машин. По неофициальным – до 50!

В этом году зимник на Ольхон открыли 15 февраля, и проработал он чуть больше месяца – в последних числах марта лед начал активно истончаться и дорогу закрыли

Есть еще несколько полулегальных дорог, но обычно они проложены вдоль берега. Наконец, каждый год для туристов устраиваются многодневные автомобильные туры по льду Байкала, но их маршруты тщательно согласовываются с МЧС, все выезды на лед фиксируются и на них надо получать разрешение, а ведут такие колонны профессиональные инструкторы, которые ездят по озеру уже не один десяток лет.

Популярные зимние маршруты по озеру Байкал

Особенность нашей поездки заключалась в том, что мы пересекали озеро поперек, причем в его южной части. Первоначальный замысел предполагал пробег по маршруту старой паромной переправы, которая была налажена больше 100 лет назад от поселка Танхой до порта Байкал. Летом и зимой тут ходили корабли (зимой – ледоколы), а когда озеро замерзало по-настоящему, по его льду прокладывали временные железнодорожные пути, причем вагоны таскали лошади.

1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 7/7 Так бывший порт в Танхое выглядит сегодня. Рядом с ним возведен исторический центр

Однако только в этом году зима на Байкале выдалась необычайно снежной и вся прибрежная линия в районе Танхоя оказалась укрытой толстым слоем снега. Поэтому место съезда на лед организаторам пришлось перенести на 40 километров севернее, к поселку Клюевка. Из-за этого наш маршрут, первоначальная протяженность которого составляла около 45 километров, увеличился до 65-70 километров.

Это безопасно. Ну, более-менее

Конечно, никакой выезд на лед не может быть абсолютно безопасным. К марту Байкал промерзает на глубину от 70 сантиметров до полутора метров – а это значит, что по нему можно ездить даже на танке. Но лед штука нестабильная и подвижная, на нем образуются трещины, его вспучивает торосами и застрять или серьезно сломать машину здесь – обычное дело. Поэтому без хороших проводников ввязываться в такое мероприятие нельзя. У нас были лучшие!

Колонну из 14 автомобилей Mazda CX-9 (на них ехали организаторы) и CX-5 (на которых ехали мы) сопровождал шестиколесный вездеход на шинах низкого давления «Трэкол» местной службы МЧС. Еще один спасатель курсировал вдоль колонны на снегоходе.

Перед выездом на лед мы прошли инструктаж по безопасности: в машинах не пристегиваться (чтобы не тратить время на отстегивание ремня, в случае чего) – и вот я впервые в жизни добровольно воспользовался заглушкой, заботливо приготовленной организаторами. Систему стабилизации нужно отключить, чтобы электроника не глушила мотор на переметах; дистанция между машинами – 20-25 метров.

Перед сложными участками – с сильным перепадом высот на разломах или в местах, где можно застрять – первая машина включает аварийку, предупреждая остальных, и затем то же самое должны делать все остальные. В каждой машине есть рация, по которой нам будут сообщать о проблемах и давать команды об остановке и начале движения – самостоятельно прекращать движение («ой, мне нужно срочно снять фоточку для инстаграма!») нельзя. Увеличивать дистанцию – тоже нельзя, иначе колонна растянется на километр-полтора и рации перестанут добивать до ее хвоста.

Это не так просто, как кажется

Во-первых, мы поехали на совершенно гражданских кроссоверах Mazda, обутых в гражданские шипованные покрышки. Во-вторых, на Байкале в этом году много снега – а значит много и высоких переметов, в которых можно не только застрять (это меньшая из бед) – под ними могут скрываться высокие ледяные уступы или куски льда, которые разнесут подвеску к чертям собачьим.

Еще одна проблема – трещины. Маршрут нашей поездки утром был проверен машиной МЧС, но лед на Байкале «живой» и новые препятствия могут появиться в любой момент. Кроме того, озеро вдоль рассекает так называемая становая трещина длиной несколько десятков километров, которая то расходится на несколько метров, то сжимается, выталкивая лед наружу и выстраивая неприступную ледяную стену. Утром она была не слишком широкой, но кто знает, что могло случиться через несколько часов.

И – если честно – совсем без потерь мы не доехали. Большие СХ-9 несколько раз повисали на плотном снегу переметов, а более легкие СХ-5 уверенно брали препятствия ходом, но некоторые из них оставили на Байкале частичку себя – пластиковые куски защиты днища и даже фрагменты бамперов.

Сложности были и с преодолением становой трещины – за полдня рельеф ледового разлома изменился и спасателям из машины МЧС пришлось пропиливать лед бензопилой и устраивать переправу из досок, привезенных с собой. Но еще одна – куда более серьезная преграда – ждала нас уже на финальном отрезке маршрута: разлом, который утром преодолевался ходом, к вечеру расширился до полутора-двух метров и оказался залитым водой. «Трэкол» проехал на километр-полтора вдоль трещины в каждую сторону и не нашел более удобного проезда, поэтому пришлось строить переправу здесь.

Мы всей группой таскали в разлом большие куски льда, сверху их затем покрыли большим куском брезента, на который накидали мокрый снег (он быстро схватывается на ветру в минусовую температуру и создает плотную корку), а сверху положили деревянные лаги.

Машины по импровизированной переправе проезжали по очереди – без пассажиров и с открытыми окнами. Доски предательски трещали и под одной из машин даже треснули (ремонт переправы занял еще минут 20), но в итоге все «Мазды» сумели перебраться на другую сторону.

В результате, на преодоление 65 километров по льду Байкала мы потратили около семи часов. Скорость по маршруту – от 10 километров в час (по изрытым вспучившимся глыбами участкам) до 80 километров в час (на участках с зеркально гладким льдом). Задержки, помимо затянувшегося проезда двух трещин, были вызваны необходимостью выдергивать периодически застревающие машины, и остановками для фотосессий, конечно – ведь проехать мимо такой красоты было бы преступлением.

Это невероятно красиво. Н-Е-В-Е-Р-О-Я-Т-Н-О!

Да, мы не увидели огромные пространства кристально чистого и прозрачного льда, которые выдает Google по запросу «Байкал зимой» – слишком уж много снега выпало в этом году. Но отдельные чистые участки размером с футбольное поле нам попадались. И они потрясающие. Глубкий цвет льда, испещренного ярко-белыми трещинами, застывшие в нем пузырьки воздуха и причудливые фигуры изо льда, торчащие повсюду – ледяные куски, подтопленные солнцем и отполированные беспрерывно дующими ветрами.

С южного берега над Байкалом видны высокие шапки гор, а северный тонет в снежной дымке... В общем, просто посмотрите эту листалку:

Вам обязательно захочется повторить

Мне уже хочется! Хочется вновь увидеть солнце и бескрайние ледяные поля, испещренные трещинами. Хочется пересечь Малое Море, доехать до острова Ольхон, сфотографировать скованный льдами мыс Бурхан, заглянуть в ледяные пещеры и прокатиться по ледяной глади на коньках. Согласитесь – это вполне себе повод вернуться. \m

Иллюстрации: Mazda