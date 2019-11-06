McLaren M81: единорог среди Мустангов

Ford Mustang третьего поколения, который любил повороты

У этой истории мог быть ожидаемый сценарий. Мол, Ford и McLaren больше десяти лет сотрудничали в Формуле 1, вместе побеждали и в личном зачете, и в кубке конструкторов, поэтому решили отметить это дело особой версией Ford Mustang. Которую продавали только автоспортсменам или преданным фанатам марки. Но эта банальщина — не про Ford Mustang McLaren M81. Он появился не благодаря, а вопреки. А когда все-таки появился, то оказался никому не нужным. «Мотор» рассказывает историю Мустанга, который должен был изменить представление об идеальном масл-каре. Но, к счастью или сожалению, не сделал этого.