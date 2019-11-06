Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
9:56

McLaren M81: единорог среди Мустангов

Ford Mustang третьего поколения, который любил повороты

У этой истории мог быть ожидаемый сценарий. Мол, Ford и McLaren больше десяти лет сотрудничали в Формуле 1, вместе побеждали и в личном зачете, и в кубке конструкторов, поэтому решили отметить это дело особой версией Ford Mustang. Которую продавали только автоспортсменам или преданным фанатам марки. Но эта банальщина — не про Ford Mustang McLaren M81. Он появился не благодаря, а вопреки. А когда все-таки появился, то оказался никому не нужным. «Мотор» рассказывает историю Мустанга, который должен был изменить представление об идеальном масл-каре. Но, к счастью или сожалению, не сделал этого.