Mercedes-Benz построит матку для дронов, а Volkswagen — штурмовой автомобиль
Как сообщило немецкое издание Bild, Mercedes-Benz по заказу Франции выпустит 7 тысяч грузовиков Zetros. Эти машины станут носителями беспилотников — Париж также заключил соглашение с немецкой компанией Quantum Systems. Сами грузовики будут интегрированы с роями дронов, пишет Bild.
Но это не единственная военная продукция Daimler Trucks. Несколько сотен полноприводных Arocs с колесной формулой 6×6 получат армии Германии и Литвы. Кроме того, военных интересуют армейская версия G-Class, вездеходы Unimog и фургоны Sprinter.
В Mercedes-Benz, правда, подчеркивают: основное направление — гражданские автомобили, хотя оборона и безопасность названы стратегическим развитием, уточняет Bild.
Мир стал непредсказуемым
Глава Mercedes-Benz Ола Каллениус 15 мая 2026 года дал интервью The Wall Street Journal, в котором прямо заявил о готовности концерна выйти на рынок оборонного производства в Европе. Главное условие — экономическая целесообразность.
Цитата по WSJ: «Мир стал более непредсказуемым местом, и Европе необходимо повысить свой оборонный потенциал. Если мы сможем сыграть позитивную роль, мы будем готовы это сделать».
Такая готовность объясняется не только геополитикой, но и финансами. По данным Reuters, прибыль Mercedes-Benz по итогам первого квартала 2026 года рухнула на 17% год к году — до 1,9 млрд евро до уплаты процентов и налогов. Продажи в мире снизились на 6%, а в Китае падение оказалось еще драматичнее: минус 27% в январе-марте 2026 года.
BMW, как отмечает Bild, тоже ведет переговоры о внедрении автопилота в военной сфере, но детали не раскрываются.
Немецкий Spiegel резюмирует: «Автопром переживает кризис, оборонка процветает — появляются признаки сотрудничества».
От Жука к «Железному куполу»
Глава концерна Volkswagen Оливер Блюме еще год назад не исключал выхода на рынок вооружений. Его слова приводит ZDF: «Мы внимательно изучаем требования, особенно если речь идет о военной технике. Это надо анализировать».
Позже появились конкретные планы. Завод в Оснабрюке, который должен был остановиться в 2027 году после снятия с производства кабриолета T-Roc, могут продать оборонному концерну Rheinmetall. Там развернут выпуск бронированных кабин для военной техники (Automobilwoche).
Еще один возможный сценарий, о котором в марте 2026 года написала Financial Times, — производство компонентов для израильской системы ПВО «Железный купол». Речь идет о грузовиках для перевозки ракет и генераторах. Volkswagen вел переговоры с израильским оборонным концерном Rafael Advanced Defence Systems.
Однако официальный представитель Volkswagen позже заявил РИА «Новости»: «Производство оружия концерном Volkswagen исключено, и в будущем мы принципиально не будем участвовать в спекуляциях по поводу дальнейших планов завода в Оснабрюке».
Секретный боевой пикап для «штурмОв»
Несмотря на громкие опровержения, на том же заводе в Оснабрюке в обстановке секретности построили прототипы военных машин на базе пикапа Volkswagen Amarok и фургона Crafter.
Весной 2026 года образцы под индексами MV.1 и MV.2 показали публике на выставке Enforce Tac в Нюрнберге (посвящена безопасности и обороне).
Военный Amarok располагает грузовой платформой, на которой закреплен квадроцикл для мобильных штурмовых групп. Тех самых, которые незаметно проникают в зоны уверенного контроля противника.
Две независимые электросети (12 В и 24 В) для спецоборудования, консоль для радиостанций и компьютеров, усиленная защита днища в районе мотора, трансмиссии и топливного бака. На грузовой платформе выставочного экземпляра разместили квадроцикл.
Модификация MV.2 на базе Crafter задумана как мобильный штаб, пункт связи или санитарная машина для эвакуации.
Заводы уходят танкостроителям
В мае 2026 года Der Spiegel сообщил, что предприятие Volkswagen в Оснабрюке и завод Mercedes-Benz в Людвигсфельде могут продать европейскому производителю танков KNDS.
Компания планирует инвестировать 1 млрд евро в расширение мощностей — ее собственный завод в Мюнхене перегружен. Европейские страны активно наращивают закупки танков и бронемашин.
Renault берется за дроны
Французы не отстают. В начале 2026 года Renault открыто объявил о разработке и производстве боевых беспилотников. Bloomberg цитирует заявление компании: «По просьбе Министерства обороны Франции Renault Group получила приглашение внести вклад в развитие французской индустрии беспилотников».
Развивать проект Renault будет вместе с компанией Turgis Gaillard. Решение было принято вскоре после того, как президент Эммануэль Макрон призвал увеличить военные расходы для противодействия глобальным угрозам.