Опубликовано 19 мая 2026, 08:01
Mercedes-Benz построит матку для дронов, а Volkswagen — штурмовой автомобиль

Mercedes-Benz и Volkswagen представят свои военные новинки для Бундесвера. Европейские автопроизводители один за другим начинают присматриваться к оборонному сектору. Причина проста: спрос на легковые машины падает, а военные заказы растут. Mercedes-Benz уже получил крупные контракты и может передать один из своих заводов танкостроителям. Volkswagen, в свою очередь, готов загрузить предприятие в Оснабрюке военной продукцией вместо кабриолетов.
Матка для дронов на базе Arocs с колесной формулой 6х6
© Motor
Редакция «Мотора»

Как сообщило немецкое издание Bild, Mercedes-Benz по заказу Франции выпустит 7 тысяч грузовиков Zetros. Эти машины станут носителями беспилотников — Париж также заключил соглашение с немецкой компанией Quantum Systems. Сами грузовики будут интегрированы с роями дронов, пишет Bild.

Но это не единственная военная продукция Daimler Trucks. Несколько сотен полноприводных Arocs с колесной формулой 6×6 получат армии Германии и Литвы. Кроме того, военных интересуют армейская версия G-Class, вездеходы Unimog и фургоны Sprinter.

Военный грузовик Arocs с колесной формулой 6х6

© Daimler Trucks

В Mercedes-Benz, правда, подчеркивают: основное направление — гражданские автомобили, хотя оборона и безопасность названы стратегическим развитием, уточняет Bild.

Мир стал непредсказуемым

Глава Mercedes-Benz Ола Каллениус 15 мая 2026 года дал интервью The Wall Street Journal, в котором прямо заявил о готовности концерна выйти на рынок оборонного производства в Европе. Главное условие — экономическая целесообразность.

Армейская версия внедорожника G-Class

© Нейросети

Цитата по WSJ: «Мир стал более непредсказуемым местом, и Европе необходимо повысить свой оборонный потенциал. Если мы сможем сыграть позитивную роль, мы будем готовы это сделать».

Инженерная машина Unimog 4x4 с бульдозерным отвалом, которую грузят для отправки в Южную Корею на совместные американо-южнокорейские учения «Team Spirit '87».

© SSG Gary L. Adams / Министерство обороны США / общественное достояние

Такая готовность объясняется не только геополитикой, но и финансами. По данным Reuters, прибыль Mercedes-Benz по итогам первого квартала 2026 года рухнула на 17% год к году — до 1,9 млрд евро до уплаты процентов и налогов. Продажи в мире снизились на 6%, а в Китае падение оказалось еще драматичнее: минус 27% в январе-марте 2026 года.

BMW, как отмечает Bild, тоже ведет переговоры о внедрении автопилота в военной сфере, но детали не раскрываются.

Немецкий Spiegel резюмирует: «Автопром переживает кризис, оборонка процветает — появляются признаки сотрудничества».

От Жука к «Железному куполу»

Глава концерна Volkswagen Оливер Блюме еще год назад не исключал выхода на рынок вооружений. Его слова приводит ZDF: «Мы внимательно изучаем требования, особенно если речь идет о военной технике. Это надо анализировать».

Позже появились конкретные планы. Завод в Оснабрюке, который должен был остановиться в 2027 году после снятия с производства кабриолета T-Roc, могут продать оборонному концерну Rheinmetall. Там развернут выпуск бронированных кабин для военной техники (Automobilwoche).

Еще один возможный сценарий, о котором в марте 2026 года написала Financial Times, — производство компонентов для израильской системы ПВО «Железный купол». Речь идет о грузовиках для перевозки ракет и генераторах. Volkswagen вел переговоры с израильским оборонным концерном Rafael Advanced Defence Systems.

Однако официальный представитель Volkswagen позже заявил РИА «Новости»: «Производство оружия концерном Volkswagen исключено, и в будущем мы принципиально не будем участвовать в спекуляциях по поводу дальнейших планов завода в Оснабрюке».

Секретный боевой пикап для «штурмОв»

Несмотря на громкие опровержения, на том же заводе в Оснабрюке в обстановке секретности построили прототипы военных машин на базе пикапа Volkswagen Amarok и фургона Crafter.

Весной 2026 года образцы под индексами MV.1 и MV.2 показали публике на выставке Enforce Tac в Нюрнберге (посвящена безопасности и обороне).

Военный Volkswagen Amarok

© Defence Network/André Folkert

Военный Amarok располагает грузовой платформой, на которой закреплен квадроцикл для мобильных штурмовых групп. Тех самых, которые незаметно проникают в зоны уверенного контроля противника.

Военный Volkswagen Amarok

© Defence Network/André Folkert

Две независимые электросети (12 В и 24 В) для спецоборудования, консоль для радиостанций и компьютеров, усиленная защита днища в районе мотора, трансмиссии и топливного бака. На грузовой платформе выставочного экземпляра разместили квадроцикл.

Модификация MV.2 на базе Crafter задумана как мобильный штаб, пункт связи или санитарная машина для эвакуации.

Заводы уходят танкостроителям

В мае 2026 года Der Spiegel сообщил, что предприятие Volkswagen в Оснабрюке и завод Mercedes-Benz в Людвигсфельде могут продать европейскому производителю танков KNDS.

Макет военного Volkswagen Crafter

© Defence Network/André Folkert

Компания планирует инвестировать 1 млрд евро в расширение мощностей — ее собственный завод в Мюнхене перегружен. Европейские страны активно наращивают закупки танков и бронемашин.

Renault берется за дроны

Французы не отстают. В начале 2026 года Renault открыто объявил о разработке и производстве боевых беспилотников. Bloomberg цитирует заявление компании: «По просьбе Министерства обороны Франции Renault Group получила приглашение внести вклад в развитие французской индустрии беспилотников».

Развивать проект Renault будет вместе с компанией Turgis Gaillard. Решение было принято вскоре после того, как президент Эммануэль Макрон призвал увеличить военные расходы для противодействия глобальным угрозам.