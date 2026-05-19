Такая готовность объясняется не только геополитикой, но и финансами. По данным Reuters, прибыль Mercedes-Benz по итогам первого квартала 2026 года рухнула на 17% год к году — до 1,9 млрд евро до уплаты процентов и налогов. Продажи в мире снизились на 6%, а в Китае падение оказалось еще драматичнее: минус 27% в январе-марте 2026 года.

BMW, как отмечает Bild, тоже ведет переговоры о внедрении автопилота в военной сфере, но детали не раскрываются.

Немецкий Spiegel резюмирует: «Автопром переживает кризис, оборонка процветает — появляются признаки сотрудничества».

От Жука к «Железному куполу»

Глава концерна Volkswagen Оливер Блюме еще год назад не исключал выхода на рынок вооружений. Его слова приводит ZDF: «Мы внимательно изучаем требования, особенно если речь идет о военной технике. Это надо анализировать».

Позже появились конкретные планы. Завод в Оснабрюке, который должен был остановиться в 2027 году после снятия с производства кабриолета T-Roc, могут продать оборонному концерну Rheinmetall. Там развернут выпуск бронированных кабин для военной техники (Automobilwoche).

Еще один возможный сценарий, о котором в марте 2026 года написала Financial Times, — производство компонентов для израильской системы ПВО «Железный купол». Речь идет о грузовиках для перевозки ракет и генераторах. Volkswagen вел переговоры с израильским оборонным концерном Rafael Advanced Defence Systems.