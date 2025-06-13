Читальный зал
Опубликовано 13 июня 2025, 07:00

Круто, красиво, нереально: среднемоторные концепт-кары

Лютейший Corvette, пророческий BMW, гиперкар Aston Martin, который опередил свою эпоху, и кое-что еще
Суперавтомобили со среднемоторной компоновкой — олицетворение всего того, что мы любим в автоиндустрии. Здорово, когда симбиоз высококлассного дизайна, передового инжиниринга, оглушающей мощи и скорости получает зеленый свет и выезжает на дороги. Увы, многие подобные машины остаются в концептуальном статусе. Одни из них предвосхитили будущие серийный модели, другие так и остались мимолетной изысканной идеей. Мы выбрали некоторые, особенно нам приглянувшиеся.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

BMW Turbo E25 (1972 год)

Приверженность баварской марки спортивной тематике всем известна. Тем удивительнее, что в истории BMW всего один среднемоторный суперкар M1. Его концептуальный прообраз создал легендарный художник Поль Брак, автор эпохальных «Мерседесов», включая лимузин 600 W100, а также «акул» BMW 5 Series E12, 3 series E21, 6 series E24 и 7 Series E23. Серийный M1 унаследовал ряд решений из арсенала шоу-кара, однако подъемные двери типа «крылья чайки» пролетели мимо него.

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