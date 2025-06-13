Круто, красиво, нереально: среднемоторные концепт-кары

Лютейший Corvette, пророческий BMW, гиперкар Aston Martin, который опередил свою эпоху, и кое-что еще

Суперавтомобили со среднемоторной компоновкой — олицетворение всего того, что мы любим в автоиндустрии. Здорово, когда симбиоз высококлассного дизайна, передового инжиниринга, оглушающей мощи и скорости получает зеленый свет и выезжает на дороги. Увы, многие подобные машины остаются в концептуальном статусе. Одни из них предвосхитили будущие серийный модели, другие так и остались мимолетной изысканной идеей. Мы выбрали некоторые, особенно нам приглянувшиеся.