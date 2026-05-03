KGM

Рекордные скидки на покупку новых автомобилей по состоянию на начало мая 2026 года предоставил южнокорейский бренд KGM (бывший SsangYong). В случае с кроссовером KGM Torres размер дисконта достигает 800 тыс. рублей при покупке автомобиля 2024 года выпуска. На машины 2025 года выпуска введена скидка в 250−350 тыс. рублей в зависимости от комплектации. Рамный внедорожник KGM Rexton также продается со скидкой в 400 тыс. рублей за автомобили 2024 года выпуска и 100 тыс. рублей, если выбрать машину 2025-го.

GAC

Прямая скидка в 100 тыс. рублей положена покупателям ряда моделей GAC. Дополнительные выгоды до 300 тыс. рублей обещают при сдаче старого автомобиля в «трейд-ин». Еще 100 тыс. рублей этот автопроизводитель готов уступить при покупке второго автомобиля в семью: для получения этой скидки нужно купить второй автомобиль GAC не позже чем через год после приобретения первого.