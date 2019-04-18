Собирайся, мы переезжаем!

Lamborghini
Эта история стара как мир. В 1965 году компания Lamborghini показывает на Туринском автосалоне шасси будущего среднемоторного суперкара. Тогда посетители отнеслись к идее с интересом, но скептически — все были уверены, что затея не выгорит. Но когда на Женевском автосалоне 1966 года Miura предстала во всей красе, она разделила мир на «до» и «после». Боссы Ferrari хватались за головы, а к стенду Lamborghini было не протолкнуться.
Именно с 1966 года все флагманские суперкары Lamborghini имели среднемоторную компоновку. Конечно, были и переднемоторные машины (Espada, Jarama, LM002), но сейчас линейка Lambo сплошь среднемоторная. Лишь Urus является исключением, подтверждающим правило. Последним флагманом итальянской марки с передним расположением двигателя стала модель 400 GT на фото ниже.
Ferrari
Энцо Феррари долгое время был убежден, что среднемоторная компоновка, как и продуманная аэродинамика, не особо нужны, если у машины достаточно мощный двигатель и умелый водитель за рулем. Поэтому топовый среднемоторный суперкар Ferrari появился лишь в 1971 году — это была модель 365 GT4 BB с оппозитным 12-цилиндровым мотором. В том же году компания Lamborghini показала прототип Countach. До BB (Berlinetta Boxer) роль бриллианта в короне Ferrari отыгрывала великолепная 365 Daytona.
Но если рассматривать не только флагманские суперкары, то обнаружится, что Ferrari перешла на традиционную суперкаровскую компоновку не намного позже, чем Lamborghini — уже в 1967 году на поток встала модель Dino, названная в честь сына Энцо, а ее прототип был показан в том же 1966-м, когда дебютировала Miura. Легкое купе Dino (900 килограммов снаряженной массы) оснащалось двигателем V6 и позиционировалось в качестве конкурента Porsche 911.
Porsche
Самый первый спортивный Porsche для обычных дорог, элегантный 356 Roadster №1 1948 года, уже имел схему, при которой двигатель был установлен перед задней осью. Однако Roadster №1, будучи полностью рабочим прототипом, в серию так и не пошел. Последующие 356-е были построены по традиционной для Porsche схеме (мотор за задней осью), и возврат к истокам произошел лишь в 1969 году, когда появился Porsche 914, созданный совместно с Volkswagen.
Что касается суперкаров Porsche, то ждать чего-то с мотором по центру фанатам марки пришлось долго. Совсем уж штучный GT1, выпущенный для омологации в гонках на выносливость, в учет не берем. То ли дело Carrera GT, которых построили более тысячи (1270, если быть точным). Машина получила двигатель V10, который изначально предназначался для лемановского болида. Его отдача составила 612 лошадиных сил. Ну а последним заднемоторным суперкаром компании стал Porsche 959, изначально спроектированный под раллийную Группу Б.
Maserati
Из итальянской троицы именно в Maserati позже всех решились ставить моторы за спинами пассажиров, зато результат получился ошеломительным. Пришедшая на смену Ghibli модель Bora совершила дебют на Женевском автосалоне 1971 года, а годом позже встала на конвейер. Увы, из-за разгоревшегося нефтяного кризиса одно из лучших творений Джорджетто Джуджаро так и осталось без должного внимания — мало у кого были деньги кормить 310-сильный V8.
Чуть позже компания выпустила среднемоторное купе Merak с посадочной формулой 2+2. Правда, на заднем ряду могли сидеть только невысокие люди и только безногие (на полном серьезе — места для ног не было вообще). Полноценный возврат Maserati к суперкарам случился в начале 2000-х с моделью MC12 (на фото ниже), но она выпускалась недолго и была ориентированной на гоночные трассы.
Jaguar
Британская фирма регулярно выпускает машины, которые могут развивать около 300 километров в час, но все они относятся к классу гран-туризмо, а не к чистокровным суперкарам. Пожалуй, последней машиной компании, сочетающей черты GT и суперкара, был Jaguar E-Type: слишком быстрый, чтобы быть просто гран-турером, но слишком комфортабельный, чтобы называться стопроцентным суперкаром. У E-Type силовой агрегат располагался спереди.
Единственным на сегодняшний день серийным суперкаром Jaguar с центрально расположенным двигателем остается XJ220, который до появления McLaren F1 был быстрейшим автомобилем на планете. Позже появился XJR-15, но это был гоночный автомобиль, выведенный на дороги. И жаль, что британцы так и не решились на выпуск Jaguar C-X75. Хотя божатся, что суперкар от Jaguar все же появится.
Mercedes-Benz
Родоначальник суперкаров (так как, по мнению многих, именно Mercedes-Benz 300 SL Gullwing был первым суперкаром) свой первый среднемоторный суперкар выпустит лишь… в конце этого года. Или в начале следующего. Речь, естественно, идет о Mercedes-AMG One. Это обстоятельство вызывает недоумение, так как у Mercedes-Benz было несколько возможностей подарить людям скоростную машину с мотором в базе. Взять хотя бы прототипы Mercedes C111, которые катали по испытательным полигонам более 10 лет. Или С112, о котором мы рассказывали совсем недавно.
С другой стороны, у Mercedes был омологационный CLK GTR, выпущенный в конце 90-х. А также McLaren SLR — он ведь тоже является среднемоторным автомобилем, просто в узком понимании этого слова. Его компрессорный V8 расположен далеко за передней осью, что делает его, по сути, среднемоторным. То же касается Mercedes SLS и AMG GT. Вообще у Mercedes был шанс стать первым в мире производителем среднемоторных спорткаров, но 14 экземпляров модели 150 Roadster, выпущенных в середине 30-х годов прошлого века — слишком мало, чтобы говорить именно о «серии».
Aston Martin
Примерно той же дорогой, что и Mercedes, идет и Aston Martin, который, по иронии судьбы, является техническим партнером «трехлучевой звезды». Почти у всех Астонов современности мотор максимально утоплен в базу, но установлен всегда спереди — в том числе и у суперкара One-77. Решать эту вопиющую несправедливость будет Valkyrie, а также анонсированные на Женевском автосалоне суперкары рангом пониже — Vanquish и AM-RB 003.
Хотя шанс примкнуть к рядам среднемоторников у Aston Martin был еще в 80-е годы — помните концептуальный Bulldog? Так вот, машина была полностью готова к производству, но новый руководитель компании посчитал, что овчинка выделки не стоит. Возможно, это решение спасло Aston Martin жизнь — хотя конец ХХ века британская фирма встречала с устаревшими машинами и посредственным качеством, она все же его встречала.
P.S Chevrolet
Несмотря на весь хайп вокруг среднемоторного Corvette C8, идея для Chevrolet не нова — «отец Корветов» Зора Аркус-Дантов (урожденный Захарий Аркус, мама и папа которого были родом из Петербурга) еще в конце 50-х годов настаивал на том, что модель следует сделать среднемоторной, дабы та успешнее выступала в автоспорте. А когда «гоночную» схему подхватили в Lamborghini, Ferrari и Porsche, стал еще настойчивее требовать от руководства перемен. Но консервативный боссы GM сомневались в правильности такой стратегии.
Первый среднемоторный Corvette, прототип ХР-719 (на фото ниже), датируется еще 1959 годом, когда до Миуры было еще шесть полных лет. Стань он тогда серийным — кто знает, как сложилась бы история Lamborghini.
Годом позже у Chevrolet появилась модель Corvair, у которой двигатель располагался за задней осью и которую жестоко оклеветали, вызвав катастрофический спад продаж. В 2019-м время берет свое — Corvette становится таким, каким мог быть уже давно...