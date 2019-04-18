Собирайся, мы переезжаем!

С другой стороны, у Mercedes был омологационный CLK GTR, выпущенный в конце 90-х. А также McLaren SLR — он ведь тоже является среднемоторным автомобилем, просто в узком понимании этого слова. Его компрессорный V8 расположен далеко за передней осью, что делает его, по сути, среднемоторным. То же касается Mercedes SLS и AMG GT. Вообще у Mercedes был шанс стать первым в мире производителем среднемоторных спорткаров, но 14 экземпляров модели 150 Roadster, выпущенных в середине 30-х годов прошлого века — слишком мало, чтобы говорить именно о «серии».