Автомобиль, который придумал рецепт современных кроссоверов

Удивит ли вас информация о том, что гоночные Matra выигрывали чемпионат мира F1 и 24 часа Ле-Мана? Неожиданно, но факт. А еще, пожалуй, именно Matra придумала кроссовер в его современном представлении. Честь принадлежит передовой, стильной, классной, но при этом не до конца понятой Simca Rancho.

Если называть вещи своими именами, «Ранчо» это моноприводный кроссовер, построенный на шасси легкового хэтчбека. В основе машины тележка французского бюджетомобиля Simca 1100, который инженеры Matra одели в привлекательное внедорожное платье.

Но это, конечно, только присказка…